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Англия
24 сентября 2023, 23:32 | Обновлено 24 сентября 2023, 23:39
717
0

Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенала против Тоттенхэма

Букайо Сака стал лучшим игроком встречи по версии WhoScored с оценкой 8.2

24 сентября 2023, 23:32 | Обновлено 24 сентября 2023, 23:39
717
0
Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенала против Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 6-го тура АПЛ состоялось лондонское дерби.

Арсенал и Тоттенхэм разошлись миром со счетом 2:2. У гостей дубль оформил Сон Хын Мин (оценка 8.1).

Хозяева поля тоже забили дважды: автогол оформил Кристиан Ромеро, а Букайо Сака реализовал пенальти.

Именно Букайо Сака стал лучшим игроком матча по версии WhoScored (оценка 8.2).

Украинский футболиста Александр Зинченко сыграл за канониров весь матч и получил от WhoScored среднюю оценку 6.7.

АПЛ. 6-й тур, 24 сентября

Арсенал – Тоттенхэм – 2:2

Голы: Ромеро, 26 (автогол), Сака, 54 (пен) – Сон Хын Мин, 42, 55.

Оценки WhoScored за матч

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Арсенал – Тоттенхэм – 2:2. Зинченко в лондонском дерби. Видео голов и обзор
Тоттенхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Сон Хын Мин Кристиан Ромеро Арсенал - Тоттенхэм Букайо Сака Александр Зинченко WhoScored
Источник Sport.ua
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