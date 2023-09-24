Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенала против Тоттенхэма
Букайо Сака стал лучшим игроком встречи по версии WhoScored с оценкой 8.2
В матче 6-го тура АПЛ состоялось лондонское дерби.
Арсенал и Тоттенхэм разошлись миром со счетом 2:2. У гостей дубль оформил Сон Хын Мин (оценка 8.1).
Хозяева поля тоже забили дважды: автогол оформил Кристиан Ромеро, а Букайо Сака реализовал пенальти.
Именно Букайо Сака стал лучшим игроком матча по версии WhoScored (оценка 8.2).
Украинский футболиста Александр Зинченко сыграл за канониров весь матч и получил от WhoScored среднюю оценку 6.7.
АПЛ. 6-й тур, 24 сентября
Арсенал – Тоттенхэм – 2:2
Голы: Ромеро, 26 (автогол), Сака, 54 (пен) – Сон Хын Мин, 42, 55.
Оценки WhoScored за матч
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