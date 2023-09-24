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Украина. Премьер лига
24 сентября 2023, 23:03 | Обновлено 25 сентября 2023, 00:24
736
0

Скандальная ничья Шахтера, разгромы от Черноморца и Кривбасса

Самые интересные события восьмого тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

24 сентября 2023, 23:03 | Обновлено 25 сентября 2023, 00:24
736
0
Скандальная ничья Шахтера, разгромы от Черноморца и Кривбасса
ФК Рух

«Черноморец» на выезде визуально легко разгромил «Александрию»: наставник команды хозяев Ротань стал еще ближе к отставке. «Динамо» в матче с шестью голами победило ЛНЗ, однако черкасские футболисты не были мальчиками для битья. «Кривбасс» первым пропустил в игре с «Ворсклой», но затем не только сравнял счет, но и довел его до разгромного. «Шахтер» не смог ничего противопоставить «Руху» – ничья 1:1. В центральном матче тура «Днепр-1» минимально одолел «Зарю».

Нули тура

Соседи по турнирной таблице – «Оболонь» и «Верес» – выдали один из двух «сухих» матчей тура. Если говорить в целом об игре, то она оказалась достаточно живой. Главная проблема соперников – неумение выжимать максимум из минимума, неумение реализовывать моменты. А моменты у обеих ворот действительно были созданы. Наверное, если бы «Оболонь» и «Верес» больше забивали, они бы и располагались выше в турнирной таблице. Но забитые мячи даются этим командам очень тяжело. Поэтому они и прописались среди аутсайдеров.

Еще одни соседи по турнирной таблице, в этот раз середняки – «Металлист-1925» и «Колос» - тоже расписали безголевую ничью. Матч на «Левом Берегу» получился малоинтересным и медленным. Но по одному очку команды все равно заработали.

Разгром тура

Опускаемся все ниже и ниже. «Александрия» и ее тренерский штаб в последнее время подвергается резкой, но вполне справедливой критике. Команда Ротаня явно забуксовала. Похоже, молодой тренер так и не нашел подход к своим подопечным. Очередным провальным матчем для александрийцев стал поединок против «Черноморца», который превратился в форменное избиение «Александрии». Такое впечатление порой складывалось по ходу встречи, что хозяева действовали вообще без защиты.

Обязательно нужно отдать должное и гостям – за настырность, активность, высокий прессинг и заряженность на победу. Благодаря всем этим качествам одесситы еще до перерыва решили исход встречи. Эта разгромная победа оставляет подопечных Григорчука в лидирующей группе. А вот команда Ротаня не выигрывает уже шесть матчей подряд.

Демарш тура

После поражения от «Черноморца» главный тренер «Александрии» Руслан Ротань полностью признал свою вину в разгроме и был очень близок к отставке. По инсайдерской информации нашего сайта, Ротань твердо был намерен оставить свой пост. Но его ассистенты уговорили тренера остаться. Правы ли они – увидим уже в следующем поединке александрийцев.

Голы тура

Отличными дальними результативными ударами порадовали полузащитник «Динамо» Бражко и защитник «Руха» Слюбик.

Динамовский «волнорез» открыл счет в игре против ЛНЗ сильным ударом метров с тридцати. Владимир долго готовился к удару, выбирал место, и затем приложился от души. Пеньков не смог среагировать на этот «выстрел».

Ну а центрбек «Руха» Слюбик вообще соорудил шедевр. За две минуты до конца встречи против «Шахтера» Богдан решился на дальний удар. И мяч залетел прямехонько в верхний угол ворот, без шансов для Ризныка.

Дебют тура

Очередной молодой футболист дебютировал в «Динамо». В конце матча против ЛНЗ в составе «бело-синих» появился на поле защитник Малыш, который заменил Дубинчака. Результативными действиями 20-летнему оборонцу отличиться не удалось.

Пижон тура

Доселе Василий Грицук был стопроцентно точен после ударов с одиннадцатиметровой точки: девять ударов – девять забитых мячей. Но в игре против «Миная» капитан «Полесья» сплоховал. Он решил исполнить удар «паненкой». Получилось очень коряво: Бандура легко забрал мяч в руки.

Камбек тура

«Кривбасс» первым пропустил в игре против «Ворсклы» – после удара Челядина на 18-й минуте матча. Однако на перерыв команда Вернидуба ушла в статусе победителя (отличились Задерака и Кожушко). После возобновления игры Кожушко оформил дубль, а Дибанго и вовсе довел счет до разгромного.

Признание тура

После поражения от «Кривбасса» главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник не стал искать виноватых в поражении, а просто признал, что соперник был сильнее: «Все по делу. «Кривбасс» – очень мощная команда для нас, они очень быстро играют в футбол. Что сказать… Проиграли заслуженно. Будем работать дальше. Ребята понимают, что отдали на поле все, что могли сегодня, но таков результат. Я знал, что «Кривбасс» может играть еще лучше, что он и продемонстрировал во втором тайме».

Удаление тура

Очередной поединок действующий чемпион заканчивает в меньшинстве. В игре против «Руха» у «Шахтера» был удален Ракицкий. Причем Ярослав был наказан прямой красной карточкой – уже в середине первого тайма – за опасный подкат.

Справедливости ради нужно отметить, что удаление центрбека «горняков» –– весьма спорное. Ярослав играл в мяч в моменте, который стал для него фатальным, однако все же по инерции въехал и в ногу Кваснице. Судье в поле Романову «посоветовали» наградить Ракицкого прямой красной карточкой арбитры ВАР.

Офсайд тура

Еще одним спорным решением отметился главный арбитр матча «Рух» – «Шахтер» Виталий Романов. После удаления Ракицкого львовяне активно наседали на ворота гостей. И в одном из эпизодов в первой половине встречи «Руху» удалось забить – Пастух в сутолоке затолкал мяч в сетку. Однако Романов гол отменил, усмотревши в том моменте офсайд. Очень сомнительное решение арбитра.

Слова тура

После игры с «Рухом» главный тренер «Шахтера» ван Леувен негодовал. Но свои стрелы голландский специалист направил не в адрес соперника или своих подопечных, а в сторону судей: «Мои эмоции изменились после решения арбитра удалить Ракицкого. Такой арбитр не должен быть на поле. Нельзя давать красную карточку за это. Это чистый подкат. Подкат, после которого сначала была игра в мяч. Это видели все. Я понимаю своих коллег, которые говорили, что арбитры в предыдущие годы делали то же самое. Игра была разрушена рефери. Работа игроков и тренеров становится значительно сложнее, когда есть такие арбитры».

Матч тура

За статусом на львовской «Украине» был сыгран центральный матч тура – действующий бронзовый призер «Заря» принимал действующего вице-чемпиона – «Днепр-1». Однако центральным этот поединок можно назвать лишь условно. От былой игры у обеих команд не осталось и следа. К очному противостоянию они подошли не в лучших физических кондициях, да и моральный аспект тоже оставлял желать лучшего.

В добавок ко всему – тренерские рокировки по обе стороны баррикад. В общем, встреча получилась небогатой на события. Единственный мяч забили номинальные гости – усилиями полузащитника Когута, который в этой игре действовал на острие атаки.

Символическая сборная тура: Волынец - Брагару, Ермаков, Слюбик, - Дада, Бражко, Илич – Ярмоленко, Буяльский - Когут, Кожушко.

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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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