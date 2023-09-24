Вильярреал и Райо Вальекано сыграли вничью, Лас-Пальмас победил Гранаду
Сыграно очередные три матча испанской Ла лиги
Сегодня, 24 сентября, проходит 6 тур испанской Ла лиги.
«Вильярреал» и «Райо Вальекано» расписали мировую ничью 1:1, такой же результат был зафиксирован в матче между «Бетисом» и «Кадисом».
«Лас-Пальмас» на своем стадионе благодаря голу Кирина на 90+2 минуте матча одолел «Гранаду» со счетом 1:0.
В центральном матче тура в мадридском дерби сойдутся «Реал» и «Атлетико», старт – в 22:00.
Ла Лига. 6-й тур. 24 сентября.
Вильярреал – Райо Вальекано – 1:1
Голы: Перес, 16 – Серлот, 15.
Бетис – Кадис – 1:1
Голы: Родригес, 60 – Рамос, 41.
Лас-Пальмас – Гранада – 1:0
Гол: Кирин, 90+2.
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