Вильярреал и Райо Вальекано сыграли вничью, Лас-Пальмас победил Гранаду

Сегодня, 24 сентября, проходит 6 тур испанской Ла лиги.

«Вильярреал» и «Райо Вальекано» расписали мировую ничью 1:1, такой же результат был зафиксирован в матче между «Бетисом» и «Кадисом».

«Лас-Пальмас» на своем стадионе благодаря голу Кирина на 90+2 минуте матча одолел «Гранаду» со счетом 1:0.

В центральном матче тура в мадридском дерби сойдутся «Реал» и «Атлетико», старт – в 22:00.

Ла Лига. 6-й тур. 24 сентября.

Вильярреал – Райо Вальекано – 1:1

Голы: Перес, 16 – Серлот, 15.

Бетис – Кадис – 1:1

Голы: Родригес, 60 – Рамос, 41.

Лас-Пальмас – Гранада – 1:0

Гол: Кирин, 90+2.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.