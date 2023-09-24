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Чемпионат Испании
Бетис
24.09.2023 19:30 – FT 1 : 1
Кадис
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Испания
24 сентября 2023, 22:07 |
32
0

Вильярреал и Райо Вальекано сыграли вничью, Лас-Пальмас победил Гранаду

Сыграно очередные три матча испанской Ла лиги

24 сентября 2023, 22:07 |
32
0
Вильярреал и Райо Вальекано сыграли вничью, Лас-Пальмас победил Гранаду
ФК Лас-Пальмас.

Сегодня, 24 сентября, проходит 6 тур испанской Ла лиги.

«Вильярреал» и «Райо Вальекано» расписали мировую ничью 1:1, такой же результат был зафиксирован в матче между «Бетисом» и «Кадисом».

«Лас-Пальмас» на своем стадионе благодаря голу Кирина на 90+2 минуте матча одолел «Гранаду» со счетом 1:0.

В центральном матче тура в мадридском дерби сойдутся «Реал» и «Атлетико», старт – в 22:00.

Ла Лига. 6-й тур. 24 сентября.

Вильярреал – Райо Вальекано – 1:1

Голы: Перес, 16 – Серлот, 15.

Бетис – Кадис – 1:1

Голы: Родригес, 60 – Рамос, 41.

Лас-Пальмас – Гранада – 1:0

Гол: Кирин, 90+2.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.

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Вильярреал Райо Вальекано Бетис Кадис Гранада Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.ua
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