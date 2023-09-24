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  4. Игорь КОГУТ: «Днепр-1 был в кризисе. Теперь все наладится»
Украина. Премьер лига
24 сентября 2023, 22:41 | Обновлено 24 сентября 2023, 22:56
179
1

Игорь КОГУТ: «Днепр-1 был в кризисе. Теперь все наладится»

Хавбек «Днепра-1» стал автором победного гола в ворота луганской «Зари»

24 сентября 2023, 22:41 | Обновлено 24 сентября 2023, 22:56
179
1
Игорь КОГУТ: «Днепр-1 был в кризисе. Теперь все наладится»
СК Днепр-1

Хавбек «Днепра-1» Игорь Когут, автор победного гола в ворота луганской «Зари», прокомментировал итоги матча 8-го тура (1:0):

– Трудная и важная игра, как для нас так и для «Зари». Эта победа придаст нам воодушевления и придаст импульсу выбраться из той ямы, в которую мы попали.

– В какой яме «Днепр-1» был?

– Ну, а вы не видели? У нас за десять матчей только одна победа была. Наверное, был какой-то кризис в команде. Ребята сейчас те же, но немного чего-то не хватало: где-то не везло, возможно, функционально не были готовы. Но сейчас выиграли и думаю, что дальше все наладится.

– Юрий Максимов из-за кризиса решил наигрывать вас центральным нападающим?

– Это лучше спросить у него, но когда он только пришел в команду, то спросил меня, смогу ли я сыграть на позиции центрального нападающего? Я говорю, что я не против, давайте попробую сыграть на этой позиции.

– Сработало?

– Ну, пока так. Две игры – один гол, так что 50 процентов есть (улыбается).

– Так может теперь найдена замена Довбику до конца чемпионата?

– Да нет, куда (улыбается)…. Будем к этому стремиться, но надо много работать, тогда может что-то и получится.

– Что изменилось с приходом нового главного тренера? На чем он больше всего акцентирует внимание?

– Больше акцентирует внимание на прессинге и отборе. Он сразу говорил, что у нас команда очень хорошая, все ребята мастерские, но все играют на чистых мячах и не хватает отбора. Надо добавить в этом компоненте, и тогда все будет хорошо.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Днепр-1 Заря - Днепр-1 Игорь Когут
Источник СК Днепр-1
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Не кризис, а еврокубки мешали, вы не способны там играть пока что. Особенно в ЛЧ.
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