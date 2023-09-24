Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Динамовец сделал игру. Булеца отдал голевой пас в матче в Польше
Чемпионат Польши
Заглембе Л
24.09.2023 13:30 – FT 1 : 0
Варта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Польша
24 сентября 2023, 21:45 | Обновлено 24 сентября 2023, 22:03
425
0

ВИДЕО. Динамовец сделал игру. Булеца отдал голевой пас в матче в Польше

Гол Томаша Маковски оказался единственным и принес победу «Заглембе»

24 сентября 2023, 21:45 | Обновлено 24 сентября 2023, 22:03
425
0
ВИДЕО. Динамовец сделал игру. Булеца отдал голевой пас в матче в Польше
Instagram. Сергей Булеца

Украинский хавбек «Заглембе» из Любина Сергей Булеца сделал ассист в матче 9-го тура чемпионата Польши против «Варты» из Познани.

Этот гол, который забил Томаш Маковски, оказался единственным в поединке и принес победу его команде.

Контакт Сергея принадлежит киевскому «Динамо», он выступает за «Заглембе» на правах аренды.

❗️ Смотрите видео гола в Telegram

Чемпионат Польши. 9-й тур, 24 сентября

Заглембе Любин – Варта Познань – 1:0

Гол: Томаш Маковски, 56 (ассист – Сергей Булеца)

Видеообзор матча

События матча

90’
Mateusz Grzybek (Заглембе Л) получает красную карточку.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Tomasz Makowski (Заглембе Л).
По теме:
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
ВИДЕО. Кочергин забил гол за Ракув и поставил точку в матче с 8 мячами
Байер разгромил Хайденхайм, Айнтрахт и Фрайбург сыграли в сухую ничью
чемпионат Польши по футболу Сергей Булеца Заглембе Любин Варта Познань видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 24 сентября 2023, 16:20 1
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу

За 6 путевок на Игры-2024 в Париже поведут борьбу 24 лучшие сборные мира

Мудрик получил среднюю оценку за матч Челси против Астон Виллы
Футбол | 24 сентября 2023, 20:03 16
Мудрик получил среднюю оценку за матч Челси против Астон Виллы
Мудрик получил среднюю оценку за матч Челси против Астон Виллы

Автором единственного гола стал английский форвард Олли Уоткинс

Беспорядки на трибунах. Матч Аякса с Фейенордом остановлен и не был доигран
Футбол | 24.09.2023, 22:23
Беспорядки на трибунах. Матч Аякса с Фейенордом остановлен и не был доигран
Беспорядки на трибунах. Матч Аякса с Фейенордом остановлен и не был доигран
Чжан Чжилей бросил вызов Фьюри после победы над Джо Джойсом
Бокс | 24.09.2023, 10:08
Чжан Чжилей бросил вызов Фьюри после победы над Джо Джойсом
Чжан Чжилей бросил вызов Фьюри после победы над Джо Джойсом
Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов
Футбол | 24.09.2023, 17:46
Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов
Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик – почти лучший, что у Цыганкова? Оценки украинцев за матч Жироны
Довбик – почти лучший, что у Цыганкова? Оценки украинцев за матч Жироны
23.09.2023, 21:01
Футбол
Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
22.09.2023, 23:12 5
Футбол
Первая победа сборной Украины в олимпийском отборе в Китае
Первая победа сборной Украины в олимпийском отборе в Китае
23.09.2023, 07:08 2
Волейбол
ВИДЕО. VAR спорно отменил гол Руха в ворота Шахтера
ВИДЕО. VAR спорно отменил гол Руха в ворота Шахтера
23.09.2023, 20:12 14
Футбол
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
23.09.2023, 17:03 26
Футбол
Джонни Нельсон назвал супертяжа, которого избегает команда Усика
Джонни Нельсон назвал супертяжа, которого избегает команда Усика
23.09.2023, 23:56 1
Бокс
Нет Месси и Неймара – нет проблем. ПСЖ стал сильнее с Луисом Энрике
Нет Месси и Неймара – нет проблем. ПСЖ стал сильнее с Луисом Энрике
24.09.2023, 08:27 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем