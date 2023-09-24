ВИДЕО. Динамовец сделал игру. Булеца отдал голевой пас в матче в Польше

Украинский хавбек «Заглембе» из Любина Сергей Булеца сделал ассист в матче 9-го тура чемпионата Польши против «Варты» из Познани.

Этот гол, который забил Томаш Маковски, оказался единственным в поединке и принес победу его команде.

Контакт Сергея принадлежит киевскому «Динамо», он выступает за «Заглембе» на правах аренды.

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Чемпионат Польши. 9-й тур, 24 сентября

Заглембе Любин – Варта Познань – 1:0

Гол: Томаш Маковски, 56 (ассист – Сергей Булеца)

Видеообзор матча