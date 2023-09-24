ВИДЕО. Динамовец сделал игру. Булеца отдал голевой пас в матче в Польше
Гол Томаша Маковски оказался единственным и принес победу «Заглембе»
Украинский хавбек «Заглембе» из Любина Сергей Булеца сделал ассист в матче 9-го тура чемпионата Польши против «Варты» из Познани.
Этот гол, который забил Томаш Маковски, оказался единственным в поединке и принес победу его команде.
Контакт Сергея принадлежит киевскому «Динамо», он выступает за «Заглембе» на правах аренды.
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Чемпионат Польши. 9-й тур, 24 сентября
Заглембе Любин – Варта Познань – 1:0
Гол: Томаш Маковски, 56 (ассист – Сергей Булеца)
Видеообзор матча
События матча
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