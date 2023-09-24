Байер разгромил Хайденхайм, Айнтрахт и Фрайбург сыграли в сухую ничью

Сегодня, 24 сентября, было сыграно два матча в немецкой Бундеслиге.

«Байер» на своем поле разгромил новичка чемпионата «Хайденхайм» со счетом 4:1. Голы за леверкузенцев забивали Адли и Гофманн, дубль оформил Бонифейс. За гостей забил Динкичи.

Франкфуртский «Айнтрахт» и «Фрайбург» в последнем матче дня голов за 90 минут не забивали.

Бундеслига. 5-й тур. 24 сентября.

Байер – Хайденхайм – 4:1



Голы: Бонифейс, 9, 74, Гоффманн, 63, Адли, 82 – Динкичи 58.

Айнтрахт Ф. – Фрайбург – 0:0