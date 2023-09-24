Байер разгромил Хайденхайм, Айнтрахт и Фрайбург сыграли в сухую ничью
Завершился игровой день в немецком чемпионате
Сегодня, 24 сентября, было сыграно два матча в немецкой Бундеслиге.
«Байер» на своем поле разгромил новичка чемпионата «Хайденхайм» со счетом 4:1. Голы за леверкузенцев забивали Адли и Гофманн, дубль оформил Бонифейс. За гостей забил Динкичи.
Франкфуртский «Айнтрахт» и «Фрайбург» в последнем матче дня голов за 90 минут не забивали.
Бундеслига. 5-й тур. 24 сентября.
Байер – Хайденхайм – 4:1
Голы: Бонифейс, 9, 74, Гоффманн, 63, Адли, 82 – Динкичи 58.
Айнтрахт Ф. – Фрайбург – 0:0
События матча
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