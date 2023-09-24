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Чемпионат Германии
Байер
24.09.2023 16:30 – FT 4 : 1
Хайденхайм
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Германия
24 сентября 2023, 20:36 | Обновлено 24 сентября 2023, 20:37
88
0

Байер разгромил Хайденхайм, Айнтрахт и Фрайбург сыграли в сухую ничью

Завершился игровой день в немецком чемпионате

24 сентября 2023, 20:36 | Обновлено 24 сентября 2023, 20:37
88
0
Байер разгромил Хайденхайм, Айнтрахт и Фрайбург сыграли в сухую ничью
sportowefakty.wp.pl. ФК Байер

Сегодня, 24 сентября, было сыграно два матча в немецкой Бундеслиге.

«Байер» на своем поле разгромил новичка чемпионата «Хайденхайм» со счетом 4:1. Голы за леверкузенцев забивали Адли и Гофманн, дубль оформил Бонифейс. За гостей забил Динкичи.

Франкфуртский «Айнтрахт» и «Фрайбург» в последнем матче дня голов за 90 минут не забивали.

Бундеслига. 5-й тур. 24 сентября.

Байер – Хайденхайм – 4:1

Голы: Бонифейс, 9, 74, Гоффманн, 63, Адли, 82 – Динкичи 58.

Айнтрахт Ф. – Фрайбург – 0:0

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Адли (Байер).
74’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Бонифасе (Байер).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Йонас Хофманн (Байер).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Эрен Динкчи (Хайденхайм).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Бонифасе (Байер).
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Источник Sport.ua
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