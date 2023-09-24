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Чемпионат Польши
Рух Хожув
24.09.2023 16:00 – FT 3 : 5
Ракув
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Польша
24 сентября 2023, 20:47 | Обновлено 24 сентября 2023, 21:10
341
0

ВИДЕО. Кочергин забил гол за Ракув и поставил точку в матче с 8 мячами

Владислав расписался в воротах Руха из Хожува на 87-й минуте

24 сентября 2023, 20:47 | Обновлено 24 сентября 2023, 21:10
341
0
ВИДЕО. Кочергин забил гол за Ракув и поставил точку в матче с 8 мячами
ФК Ракув. Владислав Кочергин

Украинский хавбек Владислав Кочергин забил гол за польский «Ракув».

В матче 9-м туре чемпионата Польши «Ракув» на выезде победил «Рух» из Хожув (5:3).

27-летний Кочергин вышел на замену на 79-й минуте при счете 4:3 в пользу его команды.

Владислав поставил финальную точку в матче на 87-й минуте.

❗️ Смотрите видео гола в Telegram

Чемпионат Польши. 9-й тур, 24 сентября

Рух Хожув – Ракув – 3:5

Голы: Войтович, 7, Подставски, 80, Щепан, 80 (пен) – Драхал, 20, 28, 42Плавшич, 68, Кочергин, 87.

Турнирная таблица

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кочергин (Ракув).
78’
ГОЛ ! С пенальти забил Daniel Szczepan (Рух Хожув).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Tomas Podstawski (Рух Хожув).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Срдан Плавшич (Ракув).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Dawid Drachal (Ракув).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Dawid Drachal (Ракув).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Dawid Drachal (Ракув).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Tomasz Wojtowicz (Рух Хожув).
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Ракув Владислав Кочергин чемпионат Польши по футболу Рух Хожув видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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