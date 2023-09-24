ВИДЕО. Кочергин забил гол за Ракув и поставил точку в матче с 8 мячами

Украинский хавбек Владислав Кочергин забил гол за польский «Ракув».

В матче 9-м туре чемпионата Польши «Ракув» на выезде победил «Рух» из Хожув (5:3).

27-летний Кочергин вышел на замену на 79-й минуте при счете 4:3 в пользу его команды.

Владислав поставил финальную точку в матче на 87-й минуте.

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Чемпионат Польши. 9-й тур, 24 сентября

Рух Хожув – Ракув – 3:5

Голы: Войтович, 7, Подставски, 80, Щепан, 80 (пен) – Драхал, 20, 28, 42Плавшич, 68, Кочергин, 87.

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