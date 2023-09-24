ВИДЕО. Кочергин забил гол за Ракув и поставил точку в матче с 8 мячами
Владислав расписался в воротах Руха из Хожува на 87-й минуте
Украинский хавбек Владислав Кочергин забил гол за польский «Ракув».
В матче 9-м туре чемпионата Польши «Ракув» на выезде победил «Рух» из Хожув (5:3).
27-летний Кочергин вышел на замену на 79-й минуте при счете 4:3 в пользу его команды.
Владислав поставил финальную точку в матче на 87-й минуте.
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Чемпионат Польши. 9-й тур, 24 сентября
Рух Хожув – Ракув – 3:5
Голы: Войтович, 7, Подставски, 80, Щепан, 80 (пен) – Драхал, 20, 28, 42Плавшич, 68, Кочергин, 87.
Турнирная таблица
𝗞.𝗢.𝗰𝗵𝗲𝗿𝗴𝗶𝗻! 🥊@VladKochergin10 wykończył to z zimną krwią! 🎯— Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) September 24, 2023
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87' ⏱️ #RCHRCZ 3:5 pic.twitter.com/tqK8pGXxD9
Po niezwykłym meczu wygrywamy w Gliwicach z Ruchem! 🔥— Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) September 24, 2023
BRAWO DRUŻYNO! 👏#RCHRCZ pic.twitter.com/wtNWqnvdVZ
События матча
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