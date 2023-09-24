Лига 1. Страсбург, Гавр и Ланс одержали минимальные победы

Сегодня, 24 сентября, проходит 6 тур Французской Лиги 1.

Домашние победы одержали «Гавр» и «Ланс», которые обыграли «Клермон» и «Тулузу» с одинаковыми счетами – 2:1.

Страсбург на выезде торжествовал в матче против «Меца», единственный гол гостей записал на свой счет 19-летний полузащитник Хабиб Диарра. «Монпелье» и «Ренн» сыграли в сухую ничью – 0:0.

Лига 1. 6-й тур, 24 сентября.

Мец – Страсбург – 0:1

Гол: Диарра, 83.

Гавр – Клермон – 2:1

Голы: Аллиуи, 4, Бойо, 7 – Конате, 45+1.

Ланс – Тулуза– 2:1

Голы: Саид, 45+1, Гилавоги, 84, – Пинья, 33.

Монпелье – Ренн – 0:0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.