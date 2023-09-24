Лига 1. Страсбург, Гавр и Ланс одержали минимальные победы
Состоялось 4 матча французской Лиги 1
Сегодня, 24 сентября, проходит 6 тур Французской Лиги 1.
Домашние победы одержали «Гавр» и «Ланс», которые обыграли «Клермон» и «Тулузу» с одинаковыми счетами – 2:1.
Страсбург на выезде торжествовал в матче против «Меца», единственный гол гостей записал на свой счет 19-летний полузащитник Хабиб Диарра. «Монпелье» и «Ренн» сыграли в сухую ничью – 0:0.
Лига 1. 6-й тур, 24 сентября.
Мец – Страсбург – 0:1
Гол: Диарра, 83.
Гавр – Клермон – 2:1
Голы: Аллиуи, 4, Бойо, 7 – Конате, 45+1.
Ланс – Тулуза– 2:1
Голы: Саид, 45+1, Гилавоги, 84, – Пинья, 33.
Монпелье – Ренн – 0:0
События матча
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