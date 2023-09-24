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Чемпионат Франции
Гавр
24.09.2023 16:00 – FT 2 : 1
Клермон
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Франция
24 сентября 2023, 20:13 | Обновлено 24 сентября 2023, 20:21
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0

Лига 1. Страсбург, Гавр и Ланс одержали минимальные победы

Состоялось 4 матча французской Лиги 1

24 сентября 2023, 20:13 | Обновлено 24 сентября 2023, 20:21
62
0
Лига 1. Страсбург, Гавр и Ланс одержали минимальные победы
ФК Мец.

Сегодня, 24 сентября, проходит 6 тур Французской Лиги 1.

Домашние победы одержали «Гавр» и «Ланс», которые обыграли «Клермон» и «Тулузу» с одинаковыми счетами – 2:1.

Страсбург на выезде торжествовал в матче против «Меца», единственный гол гостей записал на свой счет 19-летний полузащитник Хабиб Диарра. «Монпелье» и «Ренн» сыграли в сухую ничью – 0:0.

Лига 1. 6-й тур, 24 сентября.

Мец – Страсбург – 0:1

Гол: Диарра, 83.

Гавр – Клермон – 2:1

Голы: Аллиуи, 4, Бойо, 7 – Конате, 45+1.

Ланс – Тулуза– 2:1

Голы: Саид, 45+1, Гилавоги, 84, – Пинья, 33.

Монпелье – Ренн – 0:0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.

События матча

45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Шейк Умар Конате (Клермон).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Байо (Гавр).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Набиль Алиуи (Гавр).
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Клермон Мец Страсбург Гавр Ланс Тулуза Монпелье Ренн видео голов и обзор чемпионат Франции по футболу Лига 1
Источник Sport.ua
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