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Чемпионат Италии
Аталанта
24.09.2023 16:00 – FT 2 : 0
Кальяри
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Италия
24 сентября 2023, 19:11 | Обновлено 24 сентября 2023, 19:13
67
0

Серия А. Трудовые победы Аталанты и Фиорентины

Состоялось два матча 5-го тура Серии А

24 сентября 2023, 19:11 | Обновлено 24 сентября 2023, 19:13
67
0
Серия А. Трудовые победы Аталанты и Фиорентины
ФК Фиорентина.

Сегодня, 24 сентября, проходит 5 тур итальянской Серии А.

«Аталанта» на своем домашнем поле одержала уверенную победу в матче с «Кальяри». На 33-й минуте матча счет открыл нигерийский нападающий хозяев Адемола Лукман, а итоговый счет на табло установил Марио Пашалич на 76-й минуте.

«Фиорентина» смогла в выездном матче победить «Удинезе». В первом тайме за «фиалок» забил Мартинес Куарта на 32-й минуте матча, а уже в компенсированное арбитром время отличился Бонавентура.

Чемпионат Италии. 5-й тур, 24 сентября.

Аталанта – Кальяри – 2:0

Голы: Лукман, 33, Пашалыч, 76.

Удинезе – Фиорентина – 0:2

Голы: Мартинес Куарта, 32, Бонавентура, 90+3.

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Источник Sport.ua
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