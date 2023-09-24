Серия А. Трудовые победы Аталанты и Фиорентины
Состоялось два матча 5-го тура Серии А
Сегодня, 24 сентября, проходит 5 тур итальянской Серии А.
«Аталанта» на своем домашнем поле одержала уверенную победу в матче с «Кальяри». На 33-й минуте матча счет открыл нигерийский нападающий хозяев Адемола Лукман, а итоговый счет на табло установил Марио Пашалич на 76-й минуте.
«Фиорентина» смогла в выездном матче победить «Удинезе». В первом тайме за «фиалок» забил Мартинес Куарта на 32-й минуте матча, а уже в компенсированное арбитром время отличился Бонавентура.
Чемпионат Италии. 5-й тур, 24 сентября.
Аталанта – Кальяри – 2:0
Голы: Лукман, 33, Пашалыч, 76.
Удинезе – Фиорентина – 0:2
Голы: Мартинес Куарта, 32, Бонавентура, 90+3.
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