Голевая перестрелка в Сан-Себастьяне. Реал и Хетафе забили на двоих 7 голов
Матч завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев
Сегодня, 24 сентября, проходит 6 тур испанской Ла лиги.
«Реал Сосьедад» на своем поле принимал «Хетафе».
Команды за матч забили на двоих 7 голов, а победителем вышли хозяева поля. За «Реал» дубль оформил Микаэль Оярсабаль, забивали также Браис Мендес и японец Кубо. За «Хетафе» отметились Карлес Аленья, Борха Майораль и Хуан Латаса.
После 6 сыгранных туров «Реал Сосьедад» занимает 6 место в турнирной таблице с 9 очками, в «Хетафе» 7 очков и 11 место.
Ла Лига. 6-й тур. 24 сентября.
Реал Сосьедад – Хетафе – 4:3
Голы: Кубо, 2, Оярсабаль, 61, 88, Мендес, 66 – Аленья 39, Майораль 45+5, Латаса 90+2.
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