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Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
24.09.2023 15:00 – FT 4 : 3
Хетафе
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Испания
24 сентября 2023, 17:29 |
287
0

Голевая перестрелка в Сан-Себастьяне. Реал и Хетафе забили на двоих 7 голов

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев

24 сентября 2023, 17:29 |
287
0
Голевая перестрелка в Сан-Себастьяне. Реал и Хетафе забили на двоих 7 голов
vermouth-deportivo. Реал Сосьедад – Хетафе

Сегодня, 24 сентября, проходит 6 тур испанской Ла лиги.

«Реал Сосьедад» на своем поле принимал «Хетафе».

Команды за матч забили на двоих 7 голов, а победителем вышли хозяева поля. За «Реал» дубль оформил Микаэль Оярсабаль, забивали также Браис Мендес и японец Кубо. За «Хетафе» отметились Карлес Аленья, Борха Майораль и Хуан Латаса.

После 6 сыгранных туров «Реал Сосьедад» занимает 6 место в турнирной таблице с 9 очками, в «Хетафе» 7 очков и 11 место.

Ла Лига. 6-й тур. 24 сентября.

Реал Сосьедад – Хетафе – 4:3

Голы: Кубо, 2, Оярсабаль, 61, 88, Мендес, 66 – Аленья 39, Майораль 45+5, Латаса 90+2.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.

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Реал Сосьедад Хетафе чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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