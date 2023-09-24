Голевая перестрелка в Сан-Себастьяне. Реал и Хетафе забили на двоих 7 голов

Сегодня, 24 сентября, проходит 6 тур испанской Ла лиги.

«Реал Сосьедад» на своем поле принимал «Хетафе».

Команды за матч забили на двоих 7 голов, а победителем вышли хозяева поля. За «Реал» дубль оформил Микаэль Оярсабаль, забивали также Браис Мендес и японец Кубо. За «Хетафе» отметились Карлес Аленья, Борха Майораль и Хуан Латаса.

После 6 сыгранных туров «Реал Сосьедад» занимает 6 место в турнирной таблице с 9 очками, в «Хетафе» 7 очков и 11 место.

Ла Лига. 6-й тур. 24 сентября.

Реал Сосьедад – Хетафе – 4:3

Голы: Кубо, 2, Оярсабаль, 61, 88, Мендес, 66 – Аленья 39, Майораль 45+5, Латаса 90+2.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.