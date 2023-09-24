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Испания
24 сентября 2023, 17:37 |
123
0

Винисиус Жуниор все-таки пропустит игру с Атлетико

Вингер «Реала» успел восстановиться от травмы, но в последний момент был исключен из заявки

24 сентября 2023, 17:37 |
123
0
Винисиус Жуниор все-таки пропустит игру с Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не сможет сыграть против «Атлетико», сообщает официальный сайт клуба.

23-летний фланговый нападающий успел восстановиться от тяжелой травмы, из-за которой он не мог играть в футбол больше месяца, и даже попал в заявку «сливочных» на мадридское дерби. Но в итоге в последний момент его исключили из нее.

Напомним, центральный матч 6-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Реалом» состоится уже сегодня, 24 сентября в 22:00 по киевскому времени. Противостояние между клубами принципиально, ведь они представляют один город – Мадрид.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Атлетико - Реал Ла Лига
Источник ФК Реал Мадрид
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