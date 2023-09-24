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  4. Богдан СЛЮБИК: «Досадно, что не дожали Шахтер»
Украина. Премьер лига
24 сентября 2023, 16:12 |
153
0

Богдан СЛЮБИК: «Досадно, что не дожали Шахтер»

Защитник галичан рассказал, приходилось ли ему раньше забивать голы дальними «выстрелами»

24 сентября 2023, 16:12 |
153
0
Богдан СЛЮБИК: «Досадно, что не дожали Шахтер»
ФК Рух. Богдан Слюбик

На 88-й минуте центрального поединка 8 тура чемпионата УПЛ с «Шахтером» защитник «Руха» Богдан Слюбик пушечным ударом спас свою команду от поражения – 1:1.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua 19-летний центральный защитник галичан рассказал, приходилось ли ему раньше забивать голы «выстрелами» издали:

– Обидно, что не дожали вчера «Шахтер», ведь вспоминая, как разворачивались события в поединке, мы были значительно ближе к победе. К сожалению, с реализацией возникли проблемы и поэтому не сполна воспользовались тем, что полтора тайма действовали в большинстве.

– И, чтобы хотя бы выровнять ситуацию, за дело пришлось взяться тебе – центральному защитнику. По мнению экспертов твой гол станет украшением 8 тура, а возможно и всего чемпионата.
– Раньше мне не приходилось забивать издалека. Мои победы у чужих ворот были после выигранных верховых дуэлей после подачи угловых. Вот и в недавнем календарном поединке с ковалевским «Колосом» забил головой. Однако нельзя сказать, что мой гол в ворота «Шахтера» -случайность. Потому что я уже длительное время ударам издалека уделяю много внимания на тренировках. Практиковался и в предыдущих поединках, но только вчера прицел оказался не сбитым.

– Чувствовалось, что в этом игровом эпизоде на 88-й минуте ты был заряжен на удар.
– Вы правы. Видимо, «горняки» не ждали от меня такой дерзости, потому что мне никто не препятствовал. И когда получил передачу от партнера, то имел возможность все просчитать. Нельзя сказать, что я целился в верхний угол, скорее, пытался пробить на силу.

– Капитан «горняков» Тарас Степаненко сказал после матча, что ты пробил в стиле легендарного защитника «Манчестер Сити» Компани, когда тот поразил ворота «Лестера».
– Я помню тот гол бельгийца. Действительно, сходство есть и главное, что мой гол помог «Руху» завоевать важное очко. Потому что если бы проиграли, то это было бы несправедливо. Знаете, как по мне, если бы играли с «Шахтером» в равных составах, то при открытом футболе у нас было бы больше шансов на победу. Повторяю, это моя точка зрения.

– Ты очень уверенно вчера подключался по правому флангу, а тебе на какой позиции наиболее комфортно?
– Когда 12 лет назад я начинал в спортшколе «Карпаты», то тренер Виталий Пономарев, который сейчас возглавляет «Рух», нашел мне место в центре защиты. Видимо, из-за высокого роста. Хотя потом пробовал меня и в нападении. Все же, лучше всего я себя чувствую на позиции стоппера, но, если нужно, то могу сыграть и правым защитником. Главное быть полезным команде.

Кстати, с того первого набора Пономарева кроме меня сегодня за «Рух» выступают Евгений Пастух, Виталий Холод, Олег Федор, Юрий Герета, Андрей Столярчук, Андрей Китела. Поэтому мы такие сплоченные.

– Клубное руководство пока не афиширует, какие задачи поставило перед «Рухом».
– Возможно, конкретика появится после первой части сезона. Мы же с одноклубниками настроены побороться за место в еврокубках. Тем более, что у «Руха» уже есть опыт успешных выступлений на международной арене– в юношеской лиге УЕФА. Те баталии с «Галатасараем», «Интером», «Миланом» запомнятся надолго. Так почему бы не попробовать заявить о себе и на взрослом уровне?

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Источник Sport.ua
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