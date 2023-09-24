Мудрик и Забарный выйдут в основе своих клубов на матчи АПЛ

Сегодня в 16:00 начнутся четыре матча 6 тура АПЛ. И только в матче «Ливерпуль» - «Вест Гэм» на поле не будет украинцев.

Михаил Мудрик попал в основу «Челси» на матч с «Астон Виллой», а Илья Забарный сыграет с первых минут за «Борнмут» против «Брайтона».

Также мы уже сообщали ранее, что Александр Зинченко начнет в основе матч «Арсенала» против «Тоттенхэма».