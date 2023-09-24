Англия24 сентября 2023, 15:21 | Обновлено 24 сентября 2023, 15:26
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Мудрик и Забарный выйдут в основе своих клубов на матчи АПЛ
Игры начнутся в 16:00
24 сентября 2023, 15:21 | Обновлено 24 сентября 2023, 15:26
632
1
Сегодня в 16:00 начнутся четыре матча 6 тура АПЛ. И только в матче «Ливерпуль» - «Вест Гэм» на поле не будет украинцев.
Михаил Мудрик попал в основу «Челси» на матч с «Астон Виллой», а Илья Забарный сыграет с первых минут за «Борнмут» против «Брайтона».
Также мы уже сообщали ранее, что Александр Зинченко начнет в основе матч «Арсенала» против «Тоттенхэма».
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