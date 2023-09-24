Артем СМОЛЯКОВ: «Гол на самом деле очень смешной получился»

Защитник житомирского «Полесья» Артем Смоляков прокомментировал свой гол в ворота «Миная» в победном матче (2:1) 8-го тура УПЛ:

«Очень тяжелая выдалась игра. В первом тайме не все удавалось. В перерыве сделали некоторые тактические изменения и второй тайм получился уже совсем другим. «Минай» – это очень дисциплинированная команда, особенно в обороне. Но мы все же смогли переломить ход встречи. Поэтому, все хорошо. Гол на самом деле очень смешной получился. Здесь я больше благодарю Ариэля. Он выдал очень мастерский пас, а мое дело было завершить».

Сейчас «Полесье» имеет 15 очков после 8 туров, благодаря чему занимает 4-е место в чемпионате.