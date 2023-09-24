Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем СМОЛЯКОВ: «Гол на самом деле очень смешной получился»
Украина. Премьер лига
24 сентября 2023, 15:24 | Обновлено 24 сентября 2023, 15:25
342
0

Артем СМОЛЯКОВ: «Гол на самом деле очень смешной получился»

Защитник «Полесья» прокомментировал свой гол в ворота «Миная»

24 сентября 2023, 15:24 | Обновлено 24 сентября 2023, 15:25
342
0
Артем СМОЛЯКОВ: «Гол на самом деле очень смешной получился»
ФК Полесье. Артем Смоляков

Защитник житомирского «Полесья» Артем Смоляков прокомментировал свой гол в ворота «Миная» в победном матче (2:1) 8-го тура УПЛ:

«Очень тяжелая выдалась игра. В первом тайме не все удавалось. В перерыве сделали некоторые тактические изменения и второй тайм получился уже совсем другим. «Минай» – это очень дисциплинированная команда, особенно в обороне. Но мы все же смогли переломить ход встречи. Поэтому, все хорошо. Гол на самом деле очень смешной получился. Здесь я больше благодарю Ариэля. Он выдал очень мастерский пас, а мое дело было завершить».

Сейчас «Полесье» имеет 15 очков после 8 туров, благодаря чему занимает 4-е место в чемпионате.

По теме:
Любительский клуб заявил Евгения Хачериди
Эмиль МУСТАФАЕВ: «Тренеры сказали мне больше брать игру на себя»
Богдан СЛЮБИК: «Досадно, что не дожали Шахтер»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Минай Полесье - Минай Артем Смоляков
Источник ФК Полесье
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ракицкий получил прямую красную карточку в матче УПЛ
Футбол | 23 сентября 2023, 19:31 9
ВИДЕО. Ракицкий получил прямую красную карточку в матче УПЛ
ВИДЕО. Ракицкий получил прямую красную карточку в матче УПЛ

Защитник неудачно сыграл в подкате

Заря – Днепр-1. Стали известны стартовые составы
Футбол | 24 сентября 2023, 13:52 0
Заря – Днепр-1. Стали известны стартовые составы
Заря – Днепр-1. Стали известны стартовые составы

Центральный матч 8-го тура УПЛ начнется в 15:00

ВИДЕО. Чжан Чжилей – Джо Джойс. Китаец шокировал Лондон. Видео боя, нокаута
Бокс | 24.09.2023, 01:28
ВИДЕО. Чжан Чжилей – Джо Джойс. Китаец шокировал Лондон. Видео боя, нокаута
ВИДЕО. Чжан Чжилей – Джо Джойс. Китаец шокировал Лондон. Видео боя, нокаута
Илья КВАСНИЦА: «За грубость Ракицкий даже не извинился»
Футбол | 24.09.2023, 12:11
Илья КВАСНИЦА: «За грубость Ракицкий даже не извинился»
Илья КВАСНИЦА: «За грубость Ракицкий даже не извинился»
Украина выиграла у Мексики в заключительном матче отбора на Олимпиаду-2024
Волейбол | 24.09.2023, 07:10
Украина выиграла у Мексики в заключительном матче отбора на Олимпиаду-2024
Украина выиграла у Мексики в заключительном матче отбора на Олимпиаду-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинская теннисистка выиграла первый титул в профессиональной карьере
Украинская теннисистка выиграла первый титул в профессиональной карьере
23.09.2023, 22:10
Теннис
Таблица коэффициентов. Падение продолжается: Чехия обогнала Украину
Таблица коэффициентов. Падение продолжается: Чехия обогнала Украину
22.09.2023, 16:23 32
Футбол
Крах защиты. Черноморец поиздевался в гостях над Александрией
Крах защиты. Черноморец поиздевался в гостях над Александрией
22.09.2023, 21:01 46
Футбол
ВИДЕО. VAR спорно отменил гол Руха в ворота Шахтера
ВИДЕО. VAR спорно отменил гол Руха в ворота Шахтера
23.09.2023, 20:12 14
Футбол
Большой апсет в Лондоне. Чжан Чжилей нокаутировал Джо Джойса в 3-м раунде
Большой апсет в Лондоне. Чжан Чжилей нокаутировал Джо Джойса в 3-м раунде
24.09.2023, 01:08 27
Бокс
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
23.09.2023, 15:37 5
Футбол
Чжан Чжилей бросил вызов Фьюри после победы над Джо Джойсом
Чжан Чжилей бросил вызов Фьюри после победы над Джо Джойсом
24.09.2023, 10:08 1
Бокс
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
23.09.2023, 17:03 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем