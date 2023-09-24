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  4. Назар ВОЛОШИН: «Мы не ожидали, что в наши ворота поставят пенальти»
Украина. Премьер лига
24 сентября 2023, 14:26 | Обновлено 24 сентября 2023, 14:27
493
1

Назар ВОЛОШИН: «Мы не ожидали, что в наши ворота поставят пенальти»

Вінгер київського «Динамо» прокоментував перемогу над ЛНЗ

24 сентября 2023, 14:26 | Обновлено 24 сентября 2023, 14:27
493
1
Назар ВОЛОШИН: «Мы не ожидали, что в наши ворота поставят пенальти»
ФК Динамо Киев. Назар Волошин

Вингер киевского «Динамо» Назар Волошин прокомментировал победу над ЛНЗ (4:2) в матче 8-го тура УПЛ.

– Назар, ты вышел на замену при счете 1:1. Что от тебя требовали тренеры?

– Да, мы не ожидали, что возникнет такой момент, и в наши ворота назначат пенальти. На мой взгляд, 11-метровый был назначен справедливо, по крайней мере так показалось с моего ракурса. Сразу после того, как счет стал равным, пошли замены. Я вышел одновременно с Бенито. Считаю, что мы хорошо вышли, добавили темпа атакам.

– Эти замены планировалась еще до пропущенного мяча?

– Этого не знаю. Сначала нам просто сказали идти разминаться и быть готовыми к выходу на поле, но не уточнили когда именно мы выйдем. А уже после пенальти позвали.

– Вслед за вторым мячом команда забила еще дважды. Чего не хватало, чтобы забить второй раньше и не доводить до ничейного счета?

– Моменты были, просто почему-то не могли их реализовать. Наверное, не хватало настойчивости. А потом заиграли с еще большим упорством – и все получилось.

– Какие впечатления оставил соперник, дебютант Премьер-Лиги?

– Хорошая, боевая команда, которая идет вперед, старается играть в хороший футбол.

– Чувствуется, что в составе ЛНЗ достаточно опытных игроков?

– Да. Лично я знаю Алексея Хобленко, играл с ним в «Кривбассе», Ивана Калюжного.

– Ты снова отметился забитым мячом. Это результат наработанных действий?

– Караваев отдал вперед на Буяльского, тот продлил на Бенито, а тот выкатил мне мяч на пустые ворота. Все было придумано на поле, немного креатива от каждого. Моей задачей было оказаться в нужном месте.

– Дебютантов как-то поздравили после игры?

– Конечно. После матча все поздравили Бражко с дебютным мячом, а Навина Малыша – с долгожданным дебютом в первой команде. Все рады за них.

Эта победа стала 4-й для «Динамо» в этом сезоне УПЛ. С 12 очками в 5 матчах киевляне идут на 5-й строчке чемпионата.

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Назар Волошин Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ - Динамо
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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vovei
И я не ожидал,что упрямо будут ставить в основу пустоту караваева
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