Назар ВОЛОШИН: «Мы не ожидали, что в наши ворота поставят пенальти»
Вінгер київського «Динамо» прокоментував перемогу над ЛНЗ
Вингер киевского «Динамо» Назар Волошин прокомментировал победу над ЛНЗ (4:2) в матче 8-го тура УПЛ.
– Назар, ты вышел на замену при счете 1:1. Что от тебя требовали тренеры?
– Да, мы не ожидали, что возникнет такой момент, и в наши ворота назначат пенальти. На мой взгляд, 11-метровый был назначен справедливо, по крайней мере так показалось с моего ракурса. Сразу после того, как счет стал равным, пошли замены. Я вышел одновременно с Бенито. Считаю, что мы хорошо вышли, добавили темпа атакам.
– Эти замены планировалась еще до пропущенного мяча?
– Этого не знаю. Сначала нам просто сказали идти разминаться и быть готовыми к выходу на поле, но не уточнили когда именно мы выйдем. А уже после пенальти позвали.
– Вслед за вторым мячом команда забила еще дважды. Чего не хватало, чтобы забить второй раньше и не доводить до ничейного счета?
– Моменты были, просто почему-то не могли их реализовать. Наверное, не хватало настойчивости. А потом заиграли с еще большим упорством – и все получилось.
– Какие впечатления оставил соперник, дебютант Премьер-Лиги?
– Хорошая, боевая команда, которая идет вперед, старается играть в хороший футбол.
– Чувствуется, что в составе ЛНЗ достаточно опытных игроков?
– Да. Лично я знаю Алексея Хобленко, играл с ним в «Кривбассе», Ивана Калюжного.
– Ты снова отметился забитым мячом. Это результат наработанных действий?
– Караваев отдал вперед на Буяльского, тот продлил на Бенито, а тот выкатил мне мяч на пустые ворота. Все было придумано на поле, немного креатива от каждого. Моей задачей было оказаться в нужном месте.
– Дебютантов как-то поздравили после игры?
– Конечно. После матча все поздравили Бражко с дебютным мячом, а Навина Малыша – с долгожданным дебютом в первой команде. Все рады за них.
Эта победа стала 4-й для «Динамо» в этом сезоне УПЛ. С 12 очками в 5 матчах киевляне идут на 5-й строчке чемпионата.
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