Заря – Днепр-1. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 24 сентября, «Заря» на стадионе «Левый Берег» в матче восьмого тура Украинской Премьер-лиги примет «Днепр-1». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени. Пока что команды занимают 14-е и 13-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Валерия Кривенцова и Юрия Максимова на матч:

«Заря»: Турбаевский, Боль, Джордан, Снурницын, Яцык, Антюх, Вантух, Мишнев, Нагнойный, Алефиренко, Герреро.

«Днепр-1»: Волынец, Кравец, Сарапий, Сваток, Пурита, Рубчинский, Когут, Пихаленок, Бабенко, Леднев, Гуцуляк.