Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Днепр-1. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
24 сентября 2023, 13:52 | Обновлено 24 сентября 2023, 14:09
777
0

Заря – Днепр-1. Стали известны стартовые составы

Центральный матч 8-го тура УПЛ начнется в 15:00

24 сентября 2023, 13:52 | Обновлено 24 сентября 2023, 14:09
777
0
Заря – Днепр-1. Стали известны стартовые составы
ПФЛ. Стадион Левый Берег

Сегодня, 24 сентября, «Заря» на стадионе «Левый Берег» в матче восьмого тура Украинской Премьер-лиги примет «Днепр-1». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени. Пока что команды занимают 14-е и 13-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Валерия Кривенцова и Юрия Максимова на матч:

«Заря»: Турбаевский, Боль, Джордан, Снурницын, Яцык, Антюх, Вантух, Мишнев, Нагнойный, Алефиренко, Герреро.

«Днепр-1»: Волынец, Кравец, Сарапий, Сваток, Пурита, Рубчинский, Когут, Пихаленок, Бабенко, Леднев, Гуцуляк.

По теме:
Зинченко – в основе. Известны стартовые составы на матч Арсенал – Тоттенхэм
Первая лига. Матчи 9-го тура, 24 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Фарма – Дружба, Чайка – Рух-2, ЮКСА – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига стартовые составы Заря Луганск Днепр-1 Заря - Днепр-1
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик – почти лучший, что у Цыганкова? Оценки украинцев за матч Жироны
Футбол | 23 сентября 2023, 21:01 0
Довбик – почти лучший, что у Цыганкова? Оценки украинцев за матч Жироны
Довбик – почти лучший, что у Цыганкова? Оценки украинцев за матч Жироны

Команда Артема и Виктора обыграла «Мальорку» со счетом 5:3

Главный тренер Валенсии рассказал, почему не играет Яремчук
Футбол | 24 сентября 2023, 12:29 1
Главный тренер Валенсии рассказал, почему не играет Яремчук
Главный тренер Валенсии рассказал, почему не играет Яремчук

Рубен Бараха объяснил, что у украинца есть повреждение

ПОНОМАРЕВ: «Удаление Ракицкого было справедливое, Пастух забил чистый гол»
Футбол | 24.09.2023, 11:05
ПОНОМАРЕВ: «Удаление Ракицкого было справедливое, Пастух забил чистый гол»
ПОНОМАРЕВ: «Удаление Ракицкого было справедливое, Пастух забил чистый гол»
Большой апсет в Лондоне. Чжан Чжилей нокаутировал Джо Джойса в 3-м раунде
Бокс | 24.09.2023, 01:08
Большой апсет в Лондоне. Чжан Чжилей нокаутировал Джо Джойса в 3-м раунде
Большой апсет в Лондоне. Чжан Чжилей нокаутировал Джо Джойса в 3-м раунде
ВИДЕО. Ракицкий получил прямую красную карточку в матче УПЛ
Футбол | 23.09.2023, 19:31
ВИДЕО. Ракицкий получил прямую красную карточку в матче УПЛ
ВИДЕО. Ракицкий получил прямую красную карточку в матче УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шакур Стивенсон назвал самого умного бойца в истории бокса
Шакур Стивенсон назвал самого умного бойца в истории бокса
22.09.2023, 09:20
Бокс
Долгая дорога в милях
Долгая дорога в милях
22.09.2023, 13:55 12
Футбол
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
23.09.2023, 15:37 5
Футбол
Крах защиты. Черноморец поиздевался в гостях над Александрией
Крах защиты. Черноморец поиздевался в гостях над Александрией
22.09.2023, 21:01 46
Футбол
Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
22.09.2023, 23:12 5
Футбол
Минус Азаренко. Определены полуфиналистки большого турнира в Гвадалахаре
Минус Азаренко. Определены полуфиналистки большого турнира в Гвадалахаре
22.09.2023, 08:30 1
Теннис
Купил дом за 11 миллионов, сам ходит в магазин: как обустроился Месси в США
Купил дом за 11 миллионов, сам ходит в магазин: как обустроился Месси в США
22.09.2023, 12:16 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем