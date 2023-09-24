Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман ДИДЫК: «Рух контролировал ситуацию на поле почти весь матч»
Украина. Премьер лига
24 сентября 2023, 12:40 | Обновлено 24 сентября 2023, 15:09
331
0

Роман ДИДЫК: «Рух контролировал ситуацию на поле почти весь матч»

Защитник «Руха» прокомментировал ничью с донецким «Шахтером»

24 сентября 2023, 12:40 | Обновлено 24 сентября 2023, 15:09
331
0
Роман ДИДЫК: «Рух контролировал ситуацию на поле почти весь матч»
ФК Рух. Роман Дидык

Защитник львовского «Руха» Роман Дидык прокомментировал ничью с донецким «Шахтером» (1:1) в матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Очень сложная игра в физическом и эмоциональном плане. Но мы должны были довести ее до логического завершения, ведь «Рух» контролировал ситуацию на поле почти весь матч. К сожалению, не удалось реализовать свои моменты, возникали проблемы в завершающей стадии. Мы будем работать над этим, чтобы лучше распоряжаться своими возможностями.

Ожидалась совсем другая игра, но красная карточка все изменила. Пожалуй, в полном составе «Шахтер» не садился бы так в свою штрафную площадку. Но так, как этот матч складывался, считаю, что мы наиграли на победу».

После этого матча львовяне имеют 12 очков в 7 матчах, что позволяет им занимать 6-ю строчку в турнирной таблице.

По теме:
Первая лига. Матчи 9-го тура, 24 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Фарма – Дружба, Чайка – Рух-2, ЮКСА – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE
ФОТО. СК Днепр-1 провел тренировку перед матчем с Зарей
Роман Дидык чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Шахтер
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 24 сентября 2023, 11:35 1
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу

За 6 путевок на Игры-2024 в Париже поведут борьбу 24 лучшие сборные мира

Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
Футбол | 23 сентября 2023, 17:03 25
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги

Еще один результативный матч команды

ФОТО. Ярмолюк и Миколенко встретились после матча Брентфорд – Эвертон
Футбол | 24.09.2023, 08:59
ФОТО. Ярмолюк и Миколенко встретились после матча Брентфорд – Эвертон
ФОТО. Ярмолюк и Миколенко встретились после матча Брентфорд – Эвертон
ВИДЕО. Чжан Чжилей – Джо Джойс. Китаец шокировал Лондон. Видео боя, нокаута
Бокс | 24.09.2023, 01:28
ВИДЕО. Чжан Чжилей – Джо Джойс. Китаец шокировал Лондон. Видео боя, нокаута
ВИДЕО. Чжан Чжилей – Джо Джойс. Китаец шокировал Лондон. Видео боя, нокаута
ПОНОМАРЕВ: «Удаление Ракицкого было справедливое, Пастух забил чистый гол»
Футбол | 24.09.2023, 11:05
ПОНОМАРЕВ: «Удаление Ракицкого было справедливое, Пастух забил чистый гол»
ПОНОМАРЕВ: «Удаление Ракицкого было справедливое, Пастух забил чистый гол»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Долгая дорога в милях
Долгая дорога в милях
22.09.2023, 13:55 12
Футбол
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
23.09.2023, 15:37 5
Футбол
Купил дом за 11 миллионов, сам ходит в магазин: как обустроился Месси в США
Купил дом за 11 миллионов, сам ходит в магазин: как обустроился Месси в США
22.09.2023, 12:16 10
Футбол
Большой апсет в Лондоне. Чжан Чжилей нокаутировал Джо Джойса в 3-м раунде
Большой апсет в Лондоне. Чжан Чжилей нокаутировал Джо Джойса в 3-м раунде
24.09.2023, 01:08 27
Бокс
Первая победа сборной Украины в олимпийском отборе в Китае
Первая победа сборной Украины в олимпийском отборе в Китае
23.09.2023, 07:08 2
Волейбол
Крах защиты. Черноморец поиздевался в гостях над Александрией
Крах защиты. Черноморец поиздевался в гостях над Александрией
22.09.2023, 21:01 46
Футбол
Фьюри назвал единственного «соперника», который может его победить
Фьюри назвал единственного «соперника», который может его победить
22.09.2023, 13:59 30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем