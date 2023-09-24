Олег КОЖУШКО: «Юрий Николаевич попросил, чтобы я не шел в стыки»

Полузащитник «Кривбасса» Олег Кожушко прокомментировал победу над «Ворсклой» (4:1) в матче 8-го тура УПЛ и рассказал об особой установке Юрия Вернидуба во время игры.

– Олег, поздравляем с победой и дебютным дублем за «Кривбасс». Какое настроение после игры?

– Впечатления от матча только самые лучшие. Самое главное, что мы продолжили свое победное шествие. Сначала очень тяжело входили в игру, были некоторые нюансы, из-за которых дебют матча не удался. Да, пропустили, но потом сумели собраться и переломить ход матча.

– Даже показалось, что пропущенный гол пошел «Кривбассу» на пользу. Так ли это?

– По игре где-то, возможно, назревал такой момент, что можем пропустить. Поэтому в принципе так можно сказать. Команда проснулась, вернулась в игру и реализовала свои моменты. Рад, что «Кривбасс» получил положительный результат.

– Ближе к перерыву тебя просили играть на нейтральных мячах. Это из-за того, что у тебя уже была желтая карточка?

– Да, я получил предупреждение в середине первого тайма. Юрий Николаевич попросил, чтобы я не шел в стыки. Чтобы арбитр не показал мне вторую желтую.

– Какая атмосфера сейчас в раздевалке и придаст ли победный результат еще больше уверенности в дальнейшем?

– Все на позитиве, конечно. Мы движемся от игры к игре. Уверенность добавляется с каждой успешной игрой. Уверен, она будет только расти и будем двигаться к своей цели, которую все перед собой поставили.

Сейчас «Кривбасс» занимает второе место в УПЛ, набрав 17 очков в 8 матчах. «Шахтер», который идет первым, имеет лишь на 1 зачетный пункт больше.