Иван ДИБАНГО: «Рад не только за себя, но и за команду»

Защитник «Кривбасса» Иван Дибанго поделился эмоциями от победы в матче 8-го тура УПЛ против «Ворсклы» (4:1) и первого гола за клуб.

– Иван, прежде всего, поздравляем с важной победой и первым голом за нашу команду. Как тебе игра?

– Я очень счастлив, ведь забил первый гол за «Кривбасс». Рад, конечно же, не только за себя, а и за нашу команду. Сейчас в турнирную таблицу не заглядываем. Мы идем шаг за шагом. Мы упорно работаем, тренируемся. Я верю в эту команду и уверен, что в дальнейшем также сможем получать положительные результаты.

– Эта победа очень поможет нам в дальнейшем.

– Да. Отдельно хочется поблагодарить наших болельщиков. Мы всегда чувствуем их поддержку: играем ли мы дома или на выезде. У нас очень преданные поклонники. И эта победа, в том числе, для них.

Сейчас «Кривбасс» идет на втором месте в УПЛ, набрав 17 очков в 8 матчах. «Шахтер», который занимает первую строчку, имеет лишь на 1 очко больше.