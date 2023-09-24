Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иван ДИБАНГО: «Рад не только за себя, но и за команду»
Украина. Премьер лига
24 сентября 2023, 12:11 | Обновлено 24 сентября 2023, 12:18
235
0

Иван ДИБАНГО: «Рад не только за себя, но и за команду»

Защитник «Кривбасса» поделился эмоциями от первого гола за клуб

24 сентября 2023, 12:11 | Обновлено 24 сентября 2023, 12:18
235
0
Иван ДИБАНГО: «Рад не только за себя, но и за команду»
ФК Кривбасс. Иван Дибанго

Защитник «Кривбасса» Иван Дибанго поделился эмоциями от победы в матче 8-го тура УПЛ против «Ворсклы» (4:1) и первого гола за клуб.

– Иван, прежде всего, поздравляем с важной победой и первым голом за нашу команду. Как тебе игра?

– Я очень счастлив, ведь забил первый гол за «Кривбасс». Рад, конечно же, не только за себя, а и за нашу команду. Сейчас в турнирную таблицу не заглядываем. Мы идем шаг за шагом. Мы упорно работаем, тренируемся. Я верю в эту команду и уверен, что в дальнейшем также сможем получать положительные результаты.

– Эта победа очень поможет нам в дальнейшем.

– Да. Отдельно хочется поблагодарить наших болельщиков. Мы всегда чувствуем их поддержку: играем ли мы дома или на выезде. У нас очень преданные поклонники. И эта победа, в том числе, для них.

Сейчас «Кривбасс» идет на втором месте в УПЛ, набрав 17 очков в 8 матчах. «Шахтер», который занимает первую строчку, имеет лишь на 1 очко больше.

По теме:
Богдан СЛЮБИК: «Каждый мечтает забить Шахтеру»
Роман ДИДЫК: «Рух контролировало ситуацию на поле почти весь матч»
Олег КОЖУШКО: «Юрий Николаевич попросил, чтобы я не шел в стыки»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Кривбасс Иван Дибанго
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Чжан Чжилей – Джо Джойс. Китаец шокировал Лондон. Видео боя, нокаута
Бокс | 24 сентября 2023, 01:28 3
ВИДЕО. Чжан Чжилей – Джо Джойс. Китаец шокировал Лондон. Видео боя, нокаута
ВИДЕО. Чжан Чжилей – Джо Джойс. Китаец шокировал Лондон. Видео боя, нокаута

В бою-реванше разыгран пояс временного чемпиона WBO в супертяжелом весе

Игра в большинстве и гол-шедевр. Рух все же не проиграл Шахтеру
Футбол | 23 сентября 2023, 20:59 132
Игра в большинстве и гол-шедевр. Рух все же не проиграл Шахтеру
Игра в большинстве и гол-шедевр. Рух все же не проиграл Шахтеру

Львовская команда имела много моментов, но реализовала только один

Ферстаппен выиграл гонку в Японии, два Макларена заехали на подиум
Авто/мото | 24.09.2023, 09:37
Ферстаппен выиграл гонку в Японии, два Макларена заехали на подиум
Ферстаппен выиграл гонку в Японии, два Макларена заехали на подиум
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
Футбол | 23.09.2023, 15:37
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
ФОТО. Ярмолюк и Миколенко встретились после матча Брентфорд – Эвертон
Футбол | 24.09.2023, 08:59
ФОТО. Ярмолюк и Миколенко встретились после матча Брентфорд – Эвертон
ФОТО. Ярмолюк и Миколенко встретились после матча Брентфорд – Эвертон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эксперт назвал проблему Мудрика и клуб, куда Челси стоит отдать украинца
Эксперт назвал проблему Мудрика и клуб, куда Челси стоит отдать украинца
22.09.2023, 15:20 7
Футбол
Шакур Стивенсон назвал самого умного бойца в истории бокса
Шакур Стивенсон назвал самого умного бойца в истории бокса
22.09.2023, 09:20
Бокс
Довбик – почти лучший, что у Цыганкова? Оценки украинцев за матч Жироны
Довбик – почти лучший, что у Цыганкова? Оценки украинцев за матч Жироны
23.09.2023, 21:01
Футбол
Минус Азаренко. Определены полуфиналистки большого турнира в Гвадалахаре
Минус Азаренко. Определены полуфиналистки большого турнира в Гвадалахаре
22.09.2023, 08:30 1
Теннис
ЦЫГАНЫК: «С 1996 года не помню, чтобы судьи так утюжили Шахтер в Украине»
ЦЫГАНЫК: «С 1996 года не помню, чтобы судьи так утюжили Шахтер в Украине»
23.09.2023, 20:45 26
Футбол
ВИДЕО. Ракицкий получил прямую красную карточку в матче УПЛ
ВИДЕО. Ракицкий получил прямую красную карточку в матче УПЛ
23.09.2023, 19:31 9
Футбол
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
22.09.2023, 10:05 13
Футбол
Крах защиты. Черноморец поиздевался в гостях над Александрией
Крах защиты. Черноморец поиздевался в гостях над Александрией
22.09.2023, 21:01 46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем