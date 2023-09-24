ПОНОМАРЕВ: «Удаление Ракицкого было справедливое, Пастух забил чистый гол»

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал ничью 1:1 в матче с чемпионом УПЛ – «Шахтером».

- Положительные эмоции, ведь мы заставили «Шахтер» ошибиться, а «Рух» доминировал всю игру. Конечно, были ошибки и у нашей команды, ведь ребятам не хватает опыта в позиционной игре и еще нужно работать над этим. Наша задача на сегодня – строить качественную и конкурентоспособную команду. Мы хотели победить, но не удалось реализовать моменты. Впрочем психологически «Рух» точно одержал победу и есть удовлетворение от того, что команда продемонстрировала.

Я думаю, что удаление было справедливое. Также хотелось, чтобы ВАР засчитал гол Пастуха, я считаю, что офсайда там не было – это чистый гол. Евгений провел хороший матч, это был его первый выход в старте. И я рад, что наши молодые футболисты выходят на поле с таким соперником и демонстрируют хороший уровень. Что касается Слюбика, то он тренирует такие дальние удары, как и все игроки в команде. Богдан и раньше так пробивал в предыдущих матчах, поэтому этот гол команду не удивил. Федор вышел на замену – молодой парень, который 8 месяцев восстанавливался после тяжелой травмы. Конечно, футболисты будут ошибаться, но мы продолжим доверять нашей молодежи и будем давать им шанс.

Даже когда мы играли в полных составах, «Рух» преобладал над «Шахтером», мы доминировали на поле. После удаления же хотелось, чтобы команда играла спокойнее и вела качественную позиционную игру. Иногда некоторые игроки спешили и в их действиях была неуверенность. Но это хороший опыт, ведь нашей молодежи есть куда расти.

«Горняки» отличаются своим классом – это статусный соперник, но «Рух» сыграл хорошо и наши игроки имеют хорошие перспективы, в частности, чтобы играть в сборных – молодежных и национальных. Я благодарю ребят за эту игру, ведь мы полностью переиграли «Шахтер». Команда строится на перспективу и есть планомерное развитие. Игрокам нужна уверенность и опыт, которые и получаются в таких играх против грандов.

Скорее всего, на кубковый матч против «Александрии» будет ротация в составе. Они с начала августа не побеждали, поэтому захотят реабилитироваться и будут очень мотивированы. Также на следующей неделе будет тяжелый матч с «Кривбассом» – одной из сильнейших команд чемпионата. По моему мнению, сейчас криворожане превосходят по определенным игровым аспектам и «Шахтер», и «Динамо».