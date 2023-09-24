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WTA
24 сентября 2023, 10:46 | Обновлено 24 сентября 2023, 10:55
42
1

Володько проиграла финал квалификации на турнире в Китае

Катерина не смогла пробиться в основную сетку

24 сентября 2023, 10:46 | Обновлено 24 сентября 2023, 10:55
42
1
Володько проиграла финал квалификации на турнире в Китае
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Володько

Украинская теннисистка Катерина Володько (№253 WTA) не смогла пробиться в основной сетку на хардовом турнире серии WTA 250 в Нинбо (Китай).

В финале квалификации украинка проиграла Анне-Лене Фридзам из Германии (№114 WTA).

Нинбо. Финал квалификации
Катерина Володько (Украина) – Анна-Лена Фридзам (Германия) – 4:6, 4:6

Это была третья встреча теннисисток, украинка проиграла впервые.

В предыдущем матче отбора Катерина одолела китаянку Чжен Ушуан.

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Катерина Володько (Бондаренко) Анна-Лена Фридзам
Источник Sport.ua
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Александр Науменко
Якщо робити по півтора десятка подвійних, виграти нереально, німкеня не китаянка.
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