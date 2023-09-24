Володько проиграла финал квалификации на турнире в Китае

Украинская теннисистка Катерина Володько (№253 WTA) не смогла пробиться в основной сетку на хардовом турнире серии WTA 250 в Нинбо (Китай).

В финале квалификации украинка проиграла Анне-Лене Фридзам из Германии (№114 WTA).

Нинбо. Финал квалификации

Катерина Володько (Украина) – Анна-Лена Фридзам (Германия) – 4:6, 4:6

Это была третья встреча теннисисток, украинка проиграла впервые.

В предыдущем матче отбора Катерина одолела китаянку Чжен Ушуан.