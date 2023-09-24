WTA24 сентября 2023, 10:46 | Обновлено 24 сентября 2023, 10:55
42
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Володько проиграла финал квалификации на турнире в Китае
Катерина не смогла пробиться в основную сетку
24 сентября 2023, 10:46 | Обновлено 24 сентября 2023, 10:55
42
1
Украинская теннисистка Катерина Володько (№253 WTA) не смогла пробиться в основной сетку на хардовом турнире серии WTA 250 в Нинбо (Китай).
В финале квалификации украинка проиграла Анне-Лене Фридзам из Германии (№114 WTA).
Нинбо. Финал квалификации
Катерина Володько (Украина) – Анна-Лена Фридзам (Германия) – 4:6, 4:6
Это была третья встреча теннисисток, украинка проиграла впервые.
В предыдущем матче отбора Катерина одолела китаянку Чжен Ушуан.
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Якщо робити по півтора десятка подвійних, виграти нереально, німкеня не китаянка.
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