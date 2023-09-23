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  4. Володько прошла в финал квалификации турнира WTA в Китае
WTA
23 сентября 2023, 12:44 | Обновлено 23 сентября 2023, 12:49
78
0

Володько прошла в финал квалификации турнира WTA в Китае

Катерина Володько в двух сетах обыграла Чжен Ушуан

23 сентября 2023, 12:44 | Обновлено 23 сентября 2023, 12:49
78
0
Володько прошла в финал квалификации турнира WTA в Китае
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Володько

Украинская теннисистка Катерина Володько вышла в финал квалификации турнира WTA 250 в китайском Нинбо.

В матче первого круга украинка одержала победу в трех сетах над местной теннисисткой Чжен Ушуан. После уверенной победы в первой партии Володько не смогла забрать вторую, однако выиграла третий сет.

В финале квалификации Катерина Володько сыграет против немецкой теннисистки Анны-Лены Фридзам, которая в двух сетах обыграла еще одну китаянку Рень Юфэй.

WTA 250, Нинбо, Китай, хард, квалификация, 1 круг.

Катерина Володько (Украина, 12) – Чжен Ушуан (Китай) – 6:2, 4:6, 6:4

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Источник Sport.ua
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