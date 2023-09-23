Володько прошла в финал квалификации турнира WTA в Китае

Украинская теннисистка Катерина Володько вышла в финал квалификации турнира WTA 250 в китайском Нинбо.

В матче первого круга украинка одержала победу в трех сетах над местной теннисисткой Чжен Ушуан. После уверенной победы в первой партии Володько не смогла забрать вторую, однако выиграла третий сет.

В финале квалификации Катерина Володько сыграет против немецкой теннисистки Анны-Лены Фридзам, которая в двух сетах обыграла еще одну китаянку Рень Юфэй.

WTA 250, Нинбо, Китай, хард, квалификация, 1 круг.

Катерина Володько (Украина, 12) – Чжен Ушуан (Китай) – 6:2, 4:6, 6:4