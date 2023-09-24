Гаэль МОНФИС: «Некоторые скажут, что я клоун, но я счастлив и реализован»

Французский теннисист Гаэль Монфис отреагировав на перепалку с Феликсом Оже-Альяссимом в матче Кубка Лейвера. Канадец утверждал, что Монфис затягивает время между розыгрышами и играет на публику.

«Мне надоели эти постоянные и бесполезные споры. Некоторые люди, похоже, увлекаются по пустякам. Меня раздражают те, кто торопится с выводами. Кто-то может подумать, что раз я улыбаюсь и веселюсь, значит, я несерьезен. Конечно, мое видение может быть иным, но я всегда стараюсь уважать те установки, которые мне даны.

В свои 37 лет я просто стараюсь извлечь максимум пользы из каждого момента. Когда мне предложили принять участие в Кубке Лейвера, я был польщен. С моим нынешним рейтингом, который в этом возрасте находится за пределами первой сотни, я даже подумал, что это шутка. Но я очень серьезно отношусь к этой возможности – ради соревнований, ради своей команды и, прежде всего, ради себя. Поездка в Ванкувер и расставание с семьей – не самая простая задача. Но, несмотря ни на что, я продолжаю делать свою работу со страстью и искренностью, как делал это всегда. И должен признать, что мне за это очень хорошо платят, а условия работы просто исключительные.

Я знаю, некоторые скажут, что я ничего не добился, что я клоун... Но правда в том, что я счастлив и реализован. Я просто хочу сказать, что Кубок Лейвера – это фантастическое событие, и я намерен максимально использовать оставшийся уик-энд. Вперед, команда Европы, догоним команду мира», – написал Монфис в твиттере.