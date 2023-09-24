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  4. ФОТО. Ярмолюк и Миколенко встретились после матча Брентфорд – Эвертон
Англия
24 сентября 2023, 08:59 | Обновлено 24 сентября 2023, 09:00
1637
0

ФОТО. Ярмолюк и Миколенко встретились после матча Брентфорд – Эвертон

К сожалению, украинцы не встретились на поле

24 сентября 2023, 08:59 | Обновлено 24 сентября 2023, 09:00
1637
0
ФОТО. Ярмолюк и Миколенко встретились после матча Брентфорд – Эвертон
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

23 сентября состоялся матч 6-го тура АПЛ между клубами «Брентфорд» и «Эвертон». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «ирисок».

Украинский футболист гостей Виталий Миколенко вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь поединок.

В заявке «Брентфорда» был Егор Ярмолюк, но он на поле не появился.

После завершения встречи Ярмолюк сделал совместное фото с Миколенко и поделился ним в социальных сетях.

«Рад тебя видеть», – написал Ярмолюк в инстаграме.

Чемпионат Англии. 6-й тур

«Брентфорд» – «Эвертон» – 1:3
Голы: Йенсен (28) – Дукуре (6), Тарковски (67), Кэлверт-Льюин (71).

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Эвертон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Брентфорд - Эвертон фото
Источник Sport.ua
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