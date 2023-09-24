ФОТО. Ярмолюк и Миколенко встретились после матча Брентфорд – Эвертон

23 сентября состоялся матч 6-го тура АПЛ между клубами «Брентфорд» и «Эвертон». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «ирисок».

Украинский футболист гостей Виталий Миколенко вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь поединок.

В заявке «Брентфорда» был Егор Ярмолюк, но он на поле не появился.

После завершения встречи Ярмолюк сделал совместное фото с Миколенко и поделился ним в социальных сетях.

«Рад тебя видеть», – написал Ярмолюк в инстаграме.

Чемпионат Англии. 6-й тур

«Брентфорд» – «Эвертон» – 1:3

Голы: Йенсен (28) – Дукуре (6), Тарковски (67), Кэлверт-Льюин (71).