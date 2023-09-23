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Чемпионат Англии
Брентфорд
23.09.2023 19:30 – FT 1 : 3
Эвертон
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Англия
23 сентября 2023, 21:29 | Обновлено 23 сентября 2023, 21:32
1027
2

Эвертон добыл первую победу в чемпионате, Миколенко отыграл весь матч

Егор Ярмолюк был в заявке «Брентфорда», но на поле не вышел

23 сентября 2023, 21:29 | Обновлено 23 сентября 2023, 21:32
1027
2
Эвертон добыл первую победу в чемпионате, Миколенко отыграл весь матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

23 сентября «Эвертон» сыграл выездной матч 6-го тура АПЛ против «Брентфорда», победив со счетом 3:1.

Украинец Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и отыграл до финального свистка.

В заявке «Брентфорда» был Егор Ярмолюк, но он на поле не появился.

Для «Эвертона» это была первая победа в чемпионате. «Брентфорд» проиграл вторую встречу подряд.

Чемпионат Англии. 6-й тур

«Брентфорд» – «Эвертон» – 1:3
Голы: Йенсен (28) – Дукуре (6), Тарковски (67), Кэлверт-Льюин (71).

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Эвертон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Егор Ярмолюк Брентфорд - Эвертон
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Gargantua
они по игре были достойны большего, но хронически не везло. 
в этом сезоне Эвертон атсайдером не будет. 
смотрел параллельно с Шахтером, мне показалось, что Миколенко  был одним из лучших. 
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+6
sahka1981
Ну нарешті! І Миколенко після травми в старті також почав виходити.
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+4
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