Англия23 сентября 2023, 21:29 | Обновлено 23 сентября 2023, 21:32
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2
Эвертон добыл первую победу в чемпионате, Миколенко отыграл весь матч
Егор Ярмолюк был в заявке «Брентфорда», но на поле не вышел
23 сентября 2023, 21:29 | Обновлено 23 сентября 2023, 21:32
1027
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23 сентября «Эвертон» сыграл выездной матч 6-го тура АПЛ против «Брентфорда», победив со счетом 3:1.
Украинец Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и отыграл до финального свистка.
В заявке «Брентфорда» был Егор Ярмолюк, но он на поле не появился.
Для «Эвертона» это была первая победа в чемпионате. «Брентфорд» проиграл вторую встречу подряд.
Чемпионат Англии. 6-й тур
«Брентфорд» – «Эвертон» – 1:3
Голы: Йенсен (28) – Дукуре (6), Тарковски (67), Кэлверт-Льюин (71).
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в этом сезоне Эвертон атсайдером не будет.
смотрел параллельно с Шахтером, мне показалось, что Миколенко был одним из лучших.