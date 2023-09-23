Эвертон добыл первую победу в чемпионате, Миколенко отыграл весь матч

23 сентября «Эвертон» сыграл выездной матч 6-го тура АПЛ против «Брентфорда», победив со счетом 3:1.

Украинец Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и отыграл до финального свистка.

В заявке «Брентфорда» был Егор Ярмолюк, но он на поле не появился.

Для «Эвертона» это была первая победа в чемпионате. «Брентфорд» проиграл вторую встречу подряд.

Чемпионат Англии. 6-й тур

«Брентфорд» – «Эвертон» – 1:3

Голы: Йенсен (28) – Дукуре (6), Тарковски (67), Кэлверт-Льюин (71).

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