Англия23 сентября 2023, 18:49 | Обновлено 23 сентября 2023, 19:12
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Миколенко выйдет в старте Эвертона, Ярмолюк – в заявке Брентфорда
В субботу в АПЛ снова могут сыграть два украинца в одном матче
23 сентября 2023, 18:49 | Обновлено 23 сентября 2023, 19:12
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23 сентября «Эвертон» сыграет выездной матч 6-го тура АПЛ против «Брентфорда». Украинец Виталий Миколенко выйдет на поле с первых минут.
Украинский легионер «Брентфорда» Егор Ярмолюк остался в запасе.
Отметим, что Миколенко второй подряд выйдет в стартовом составе «ирисок» на матч АПЛ. До этого он был на скамейке запасных.
Матч «Брентфорд» – «Эвертон» начнется в 19:30 по Киеву.
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