Миколенко выйдет в старте Эвертона, Ярмолюк – в заявке Брентфорда

23 сентября «Эвертон» сыграет выездной матч 6-го тура АПЛ против «Брентфорда». Украинец Виталий Миколенко выйдет на поле с первых минут.

Украинский легионер «Брентфорда» Егор Ярмолюк остался в запасе.

Отметим, что Миколенко второй подряд выйдет в стартовом составе «ирисок» на матч АПЛ. До этого он был на скамейке запасных.

Матч «Брентфорд» – «Эвертон» начнется в 19:30 по Киеву.