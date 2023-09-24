Кубок Лейвера. Сборная Мира в одной победе от титула

Состоялись матчи второго игрового дня Кубка Лейвера 2023, который проходит в Ванкувере.

Кубок Лейвера 2023. 2-й день

Андрей Рублев (Европа) – Тэйлор Фриц (Мир) – 2:6, 6:7(3)

Каспер Рууд (Европа) – Томми Пол (Мир) – 7:6(6), 6:2

Хуберт Хуркач (Европа) – Фрэнсис Тиафо (Мир) – 5:7, 3:6

Хуберт Хуркач / Гаэль Монфис – Феликс Оже-Альяссим / Бен Шелтон (Мир) – 5:7, 4:6

После второго игрового дня сборная Мира повела со счетом 10-2 и находится в одном шаге от победы.

Отметим, что в третий игровой день за каждую победу команда получает по 3 балла. Для победы нужно набрать 13 очков.

Сборная Мира является действующим победителем турнира.