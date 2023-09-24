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ATP
24 сентября 2023, 08:45 |
143
0

Кубок Лейвера. Сборная Мира в одной победе от титула

Команда Европа проиграла 7 из 8 первых матчей

24 сентября 2023, 08:45 |
143
0
Кубок Лейвера. Сборная Мира в одной победе от титула
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Оже-Альяссим и Бен Шелтон

Состоялись матчи второго игрового дня Кубка Лейвера 2023, который проходит в Ванкувере.

Кубок Лейвера 2023. 2-й день

Андрей Рублев (Европа) – Тэйлор Фриц (Мир) – 2:6, 6:7(3)
Каспер Рууд (Европа) – Томми Пол (Мир) – 7:6(6), 6:2
Хуберт Хуркач (Европа) – Фрэнсис Тиафо (Мир) – 5:7, 3:6
Хуберт Хуркач / Гаэль Монфис – Феликс Оже-Альяссим / Бен Шелтон (Мир) – 5:7, 4:6

После второго игрового дня сборная Мира повела со счетом 10-2 и находится в одном шаге от победы.

Отметим, что в третий игровой день за каждую победу команда получает по 3 балла. Для победы нужно набрать 13 очков.

Сборная Мира является действующим победителем турнира.

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Гаэль Монфис Андрей Рублев Кубок Лейвера Томми Пол Фрэнсис Тиафо Каспер Рууд Феликс Оже-Альяссим Хуберт Хуркач Бен Шелтон Артур Фис
Источник Sport.ua
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