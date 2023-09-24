Виктор СКРИПНИК: «Проиграли заслуженно»

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал поражение в 8 туре УПЛ от «Кривбасса» (1:4).

– Трудно что-нибудь сказать, все по делу. «Кривбасс» – очень мощная команда для нас, они очень быстро играют в футбол. Что сказать… Проиграли заслуженно, тем более, глядя на результаты, которые пока демонстрирует «Кривбасс».

– «Ворскла» первой забила, но потом игра изменилась. Был ли у вас план Б?

– Вы видели, кто у нас выходит на замену? 18-летние ребята… О каком плане Б вы говорите? У нас хватает травмированных. Команда сыграла так, как могла, и я всем благодарен.

–То есть, команда была обречена сегодня на поражение?

- Команда играла сегодня так, как она может. Подстраиваемся под отдельного соперника. Не можем придумать то, что нельзя придумать. Эта пауза в чемпионате кое-что нам сломала. У нас есть молодежь, но ее стараний пока маловато для положительного результата. Есть Челядин, есть Нестеренко.

У соперника сильные футболисты. К примеру, Дибанго. Трудно было против него играть. Пока силы были у футболистов, мы держались. К сожалению, пока имеем то, что имеем. Вот такая ситуация. Юрченко, Фелипе, Чеснаков… Не хватает этих ребят. Такие поражения нужно пережить и держать удар.

Юрченко где-то еще месяц не будет играть, Чеснаков – две-три недели. Это те проблемы, которые у нас есть. Будем работать дальше. Ребята понимают, что отдали на поле все, что могли сегодня, но таков результат… Выходит, кто «живой», тот и играет сейчас.

Я знал, что «Кривбасс» может играть еще лучше, что он и продемонстрировал во втором тайме – сказал Скрипник.