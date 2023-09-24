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Украина. Премьер лига
24 сентября 2023, 02:20 | Обновлено 24 сентября 2023, 02:55
54
0

Виктор СКРИПНИК: «Проиграли заслуженно»

Тренер «Ворсклы» поделился своими мыслями после поражения от «Кривбасса»

24 сентября 2023, 02:20 | Обновлено 24 сентября 2023, 02:55
54
0
Виктор СКРИПНИК: «Проиграли заслуженно»
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал поражение в 8 туре УПЛ от «Кривбасса» (1:4).

– Трудно что-нибудь сказать, все по делу. «Кривбасс» – очень мощная команда для нас, они очень быстро играют в футбол. Что сказать… Проиграли заслуженно, тем более, глядя на результаты, которые пока демонстрирует «Кривбасс».

«Ворскла» первой забила, но потом игра изменилась. Был ли у вас план Б?

– Вы видели, кто у нас выходит на замену? 18-летние ребята… О каком плане Б вы говорите? У нас хватает травмированных. Команда сыграла так, как могла, и я всем благодарен.

То есть, команда была обречена сегодня на поражение?

- Команда играла сегодня так, как она может. Подстраиваемся под отдельного соперника. Не можем придумать то, что нельзя придумать. Эта пауза в чемпионате кое-что нам сломала. У нас есть молодежь, но ее стараний пока маловато для положительного результата. Есть Челядин, есть Нестеренко.

У соперника сильные футболисты. К примеру, Дибанго. Трудно было против него играть. Пока силы были у футболистов, мы держались. К сожалению, пока имеем то, что имеем. Вот такая ситуация. Юрченко, Фелипе, Чеснаков… Не хватает этих ребят. Такие поражения нужно пережить и держать удар.

Юрченко где-то еще месяц не будет играть, Чеснаков – две-три недели. Это те проблемы, которые у нас есть. Будем работать дальше. Ребята понимают, что отдали на поле все, что могли сегодня, но таков результат… Выходит, кто «живой», тот и играет сейчас.

Я знал, что «Кривбасс» может играть еще лучше, что он и продемонстрировал во втором тайме – сказал Скрипник.

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Источник ФК Кривбасс
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