Команды Юрия Вернидуба забили 350-й мяч в УПЛ

В матче с «Ворсклой» (4:1) команды Юрия Вернидуба забили 350-й мяч в чемпионатах Украины. Автором юбилейного гола стал 21-летний защитник криворожцев камерунец Иван Дибанго.

Вернидуб стал 7-м тренером, чьи коллективы достигли этого рубежа. 307 раз под его руководством поражала ворота соперников «Заря» и 43 – «Кривбасс».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры, чьи команды забили наибольшее количество мячей в чемпионатах Украины