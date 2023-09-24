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Украина. Премьер лига
24 сентября 2023, 01:48 | Обновлено 24 сентября 2023, 01:52
23
0

Команды Юрия Вернидуба забили 350-й мяч в УПЛ

Автором юбилейного гола стал Иван Дибанго

24 сентября 2023, 01:48 | Обновлено 24 сентября 2023, 01:52
23
0
Команды Юрия Вернидуба забили 350-й мяч в УПЛ
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

В матче с «Ворсклой» (4:1) команды Юрия Вернидуба забили 350-й мяч в чемпионатах Украины. Автором юбилейного гола стал 21-летний защитник криворожцев камерунец Иван Дибанго.

Вернидуб стал 7-м тренером, чьи коллективы достигли этого рубежа. 307 раз под его руководством поражала ворота соперников «Заря» и 43 – «Кривбасс».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры, чьи команды забили наибольшее количество мячей в чемпионатах Украины

Тренер

Клубы (голы)

Голы

1.

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер (817), Динамо (153)

970

2.

Мирон МАРКЕВИЧ

Волынь (24), Карпаты (233), Кривбасс (32),

900

Металлург З (92), Металлист (422), Днепр (97)

3.

Николай ПАВЛОВ

Днепр (164), Динамо (35), Таврия (7), Ильичевец (346),

705

Ворскла (153)

4.

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Шахтер (410), Кремень (34), Металлург З (26),

521

Карпаты (20), Ильичевец (31)

5.

Михаил ФОМЕНКО

Динамо (73), Верес (9), ЦСКА (69), Металлист (121),

379

Металлург З (13), Таврия (94)

6.

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Динамо

373

7.

Юрий ВЕРНИДУБ

Заря (307), Кривбасс (43)

350

8.

Семен АЛЬТМАН

Металлург Д (124), Черноморец (161), Таврия (43)

328

9.

Виталий КВАРЦЯНЫЙ

Волынь (324), Металлург З (2)

326

10.

Олег ТАРАН

Кривбасс (254), Металлург З (41)

295

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цифры и факты Юрий Вернидуб
Источник Sport.ua
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