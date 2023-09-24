Команды Юрия Вернидуба забили 350-й мяч в УПЛ
Автором юбилейного гола стал Иван Дибанго
В матче с «Ворсклой» (4:1) команды Юрия Вернидуба забили 350-й мяч в чемпионатах Украины. Автором юбилейного гола стал 21-летний защитник криворожцев камерунец Иван Дибанго.
Вернидуб стал 7-м тренером, чьи коллективы достигли этого рубежа. 307 раз под его руководством поражала ворота соперников «Заря» и 43 – «Кривбасс».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Тренеры, чьи команды забили наибольшее количество мячей в чемпионатах Украины
|
|
Тренер
|
Клубы (голы)
|
Голы
|
1.
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Шахтер (817), Динамо (153)
|
970
|
2.
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
Волынь (24), Карпаты (233), Кривбасс (32),
|
900
|
|
|
Металлург З (92), Металлист (422), Днепр (97)
|
|
3.
|
Николай ПАВЛОВ
|
Днепр (164), Динамо (35), Таврия (7), Ильичевец (346),
|
705
|
|
|
Ворскла (153)
|
|
4.
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
Шахтер (410), Кремень (34), Металлург З (26),
|
521
|
|
|
Карпаты (20), Ильичевец (31)
|
|
5.
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Динамо (73), Верес (9), ЦСКА (69), Металлист (121),
|
379
|
|
|
Металлург З (13), Таврия (94)
|
|
6.
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Динамо
|
373
|
7.
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Заря (307), Кривбасс (43)
|
350
|
8.
|
Семен АЛЬТМАН
|
Металлург Д (124), Черноморец (161), Таврия (43)
|
328
|
9.
|
Виталий КВАРЦЯНЫЙ
|
Волынь (324), Металлург З (2)
|
326
|
10.
|
Олег ТАРАН
|
Кривбасс (254), Металлург З (41)
|
295
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