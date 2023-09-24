Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь Пердута провел 250-й матч в УПЛ
Украина. Премьер лига
24 сентября 2023, 01:30 | Обновлено 24 сентября 2023, 02:00
22
0

Игорь Пердута провел 250-й матч в УПЛ

32-летний защитник стал 3-м игроком полтавчан, достигшим этого рубежа

24 сентября 2023, 01:30 | Обновлено 24 сентября 2023, 02:00
22
0
Игорь Пердута провел 250-й матч в УПЛ
ФК Ворскла. Игорь Пердута

Матч против «Кривбасса» (1:4) стал 250-м для 32-летнего защитника «Ворсклы» Игоря Пердута в чемпионатах Украины. Он стал 3-м игроком полтавчан после Владимира Чеснакова и Арменда Даллку, достигшим этого рубежа.

Дорога в «Клуб 250» бело-зеленых заняла у Игоря 11 лет 136 дней, начиная с дебюта, который состоялся 10 мая 2012 года в домашнем поединке «Ворсклы» с «Металлистом» (2:2). 136 раз задействовал Пердуту в матчах УПЛ Василий Сачко, 52 – Юрий Максимов, 33 – Виктор Скрипник, 18 – Виталий Косовский, 10 – Сергей Свистун и 1 – Николай Павлов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-11 гвардейцев Ворсклы в чемпионатах Украины

Сезоны

Матчи

1.

Владимир ЧЕСНАКОВ

2008-2024

352

2.

Арменд ДАЛЛКУ

2006-2016

292

3.

Игорь ПЕРДУТА

2012-2024

250

4.

Геннадий МЕДВЕДЕВ

1999-2011

243

5.

Йован МАРКОСКИ

2007-2015

226

Павел РЕБЕНОК

2005-2021

226

7.

Сергей ДОЛГАНСКИЙ

2001-2013

212

8.

Александр СКЛЯР

2013-2024

210

9.

Ахмед ЯНУЗИ

2007-2015

170

10.

Виталий КОБЗАРЬ

1997-2003

157

Вадим САПАЙ

2013-2021

157

Сезоны обозначены годом их окончания.

По теме:
Виктор СКРИПНИК: «Проиграли заслуженно»
Команды Юрия Вернидуба забили 350-й мяч в УПЛ
Ярослав Ракицкий заработал 8-ю красную карточку в чемпионатах Украины
цифры и факты Игорь Пердута Ворскла Полтава
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
Футбол | 23 сентября 2023, 17:03 24
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги

Еще один результативный матч команды

Забрались на вершину. Кривбасс уверенно разобрался с Ворсклой
Футбол | 23 сентября 2023, 19:00 15
Забрались на вершину. Кривбасс уверенно разобрался с Ворсклой
Забрались на вершину. Кривбасс уверенно разобрался с Ворсклой

Команда Юрия Вернидуба временно вышла на первую строчку турнирной таблицы УПЛ

Игра в большинстве и гол-шедевр. Рух все же не проиграл Шахтеру
Футбол | 23.09.2023, 20:59
Игра в большинстве и гол-шедевр. Рух все же не проиграл Шахтеру
Игра в большинстве и гол-шедевр. Рух все же не проиграл Шахтеру
ЦЫГАНЫК: «С 1996 года не помню, чтобы судьи так утюжили Шахтер в Украине»
Футбол | 23.09.2023, 20:45
ЦЫГАНЫК: «С 1996 года не помню, чтобы судьи так утюжили Шахтер в Украине»
ЦЫГАНЫК: «С 1996 года не помню, чтобы судьи так утюжили Шахтер в Украине»
Нужен Яремчук? Валенсия не смогла обыграть аутсайдера в матче с 4 голами
Футбол | 24.09.2023, 00:07
Нужен Яремчук? Валенсия не смогла обыграть аутсайдера в матче с 4 голами
Нужен Яремчук? Валенсия не смогла обыграть аутсайдера в матче с 4 голами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
22.09.2023, 23:12 5
Футбол
Первая победа сборной Украины в олимпийском отборе в Китае
Первая победа сборной Украины в олимпийском отборе в Китае
23.09.2023, 07:08 2
Волейбол
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
23.09.2023, 15:37 5
Футбол
Шакур Стивенсон назвал самого умного бойца в истории бокса
Шакур Стивенсон назвал самого умного бойца в истории бокса
22.09.2023, 09:20
Бокс
159-я ракетка мира: На моем счету 900 евро. Инвестирую все, что зарабатываю
159-я ракетка мира: На моем счету 900 евро. Инвестирую все, что зарабатываю
22.09.2023, 08:46
Теннис
1-й тур Лиги конференций. Заря делит 2-е место в таблице. Кто стал лидером?
1-й тур Лиги конференций. Заря делит 2-е место в таблице. Кто стал лидером?
22.09.2023, 00:21 1
Футбол
Таблица коэффициентов. Падение продолжается: Чехия обогнала Украину
Таблица коэффициентов. Падение продолжается: Чехия обогнала Украину
22.09.2023, 16:23 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем