Игорь Пердута провел 250-й матч в УПЛ

Матч против «Кривбасса» (1:4) стал 250-м для 32-летнего защитника «Ворсклы» Игоря Пердута в чемпионатах Украины. Он стал 3-м игроком полтавчан после Владимира Чеснакова и Арменда Даллку, достигшим этого рубежа.

Дорога в «Клуб 250» бело-зеленых заняла у Игоря 11 лет 136 дней, начиная с дебюта, который состоялся 10 мая 2012 года в домашнем поединке «Ворсклы» с «Металлистом» (2:2). 136 раз задействовал Пердуту в матчах УПЛ Василий Сачко, 52 – Юрий Максимов, 33 – Виктор Скрипник, 18 – Виталий Косовский, 10 – Сергей Свистун и 1 – Николай Павлов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-11 гвардейцев Ворсклы в чемпионатах Украины

Сезоны Матчи 1. Владимир ЧЕСНАКОВ 2008-2024 352 2. Арменд ДАЛЛКУ 2006-2016 292 3. Игорь ПЕРДУТА 2012-2024 250 4. Геннадий МЕДВЕДЕВ 1999-2011 243 5. Йован МАРКОСКИ 2007-2015 226 Павел РЕБЕНОК 2005-2021 226 7. Сергей ДОЛГАНСКИЙ 2001-2013 212 8. Александр СКЛЯР 2013-2024 210 9. Ахмед ЯНУЗИ 2007-2015 170 10. Виталий КОБЗАРЬ 1997-2003 157 Вадим САПАЙ 2013-2021 157

Сезоны обозначены годом их окончания.