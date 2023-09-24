Игорь Пердута провел 250-й матч в УПЛ
32-летний защитник стал 3-м игроком полтавчан, достигшим этого рубежа
Матч против «Кривбасса» (1:4) стал 250-м для 32-летнего защитника «Ворсклы» Игоря Пердута в чемпионатах Украины. Он стал 3-м игроком полтавчан после Владимира Чеснакова и Арменда Даллку, достигшим этого рубежа.
Дорога в «Клуб 250» бело-зеленых заняла у Игоря 11 лет 136 дней, начиная с дебюта, который состоялся 10 мая 2012 года в домашнем поединке «Ворсклы» с «Металлистом» (2:2). 136 раз задействовал Пердуту в матчах УПЛ Василий Сачко, 52 – Юрий Максимов, 33 – Виктор Скрипник, 18 – Виталий Косовский, 10 – Сергей Свистун и 1 – Николай Павлов.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-11 гвардейцев Ворсклы в чемпионатах Украины
|
|
|
Сезоны
|
Матчи
|
1.
|
Владимир ЧЕСНАКОВ
|
2008-2024
|
352
|
2.
|
Арменд ДАЛЛКУ
|
2006-2016
|
292
|
3.
|
Игорь ПЕРДУТА
|
2012-2024
|
250
|
4.
|
Геннадий МЕДВЕДЕВ
|
1999-2011
|
243
|
5.
|
Йован МАРКОСКИ
|
2007-2015
|
226
|
|
Павел РЕБЕНОК
|
2005-2021
|
226
|
7.
|
Сергей ДОЛГАНСКИЙ
|
2001-2013
|
212
|
8.
|
Александр СКЛЯР
|
2013-2024
|
210
|
9.
|
Ахмед ЯНУЗИ
|
2007-2015
|
170
|
10.
|
Виталий КОБЗАРЬ
|
1997-2003
|
157
|
|
Вадим САПАЙ
|
2013-2021
|
157
Сезоны обозначены годом их окончания.
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