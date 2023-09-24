Осасуна – Севилья – 0:0. Видео и обзор матча

Состоялся поединок 6 тура чемпионата Испании по футболу, в котором играли «Осасуна» и «Севилья». Обе команды не смогли забить, игра закончилась со счётом 0:0.

В турнирной таблице «Осасуна» занимает восьмое место, а «Севилья» – шестнадцатое.

Чемпионат Испании 6 тур.

«Осасуна» – «Севилья» – 0:0.

Севилья: Дмитриевич – Салас (Педроса, 77) Баде, Ракитич, Торрес (Соу, 84), Навас, Гудель, Мир (Эн-Несири 70), Окампос, Ламела.