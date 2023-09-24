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Чемпионат Испании
Осасуна
23.09.2023 17:15 – FT 0 : 0
Севилья
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Испания
24 сентября 2023, 01:20 | Обновлено 24 сентября 2023, 01:24
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Осасуна – Севилья – 0:0. Видео и обзор матча

Закончился матч 6 тура испанской Ла Лиги

24 сентября 2023, 01:20 | Обновлено 24 сентября 2023, 01:24
10
0
Осасуна – Севилья – 0:0. Видео и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок 6 тура чемпионата Испании по футболу, в котором играли «Осасуна» и «Севилья». Обе команды не смогли забить, игра закончилась со счётом 0:0.

В турнирной таблице «Осасуна» занимает восьмое место, а «Севилья» – шестнадцатое.

Чемпионат Испании 6 тур.

«Осасуна» – «Севилья» – 0:0.

Севилья: Дмитриевич – Салас (Педроса, 77) Баде, Ракитич, Торрес (Соу, 84), Навас, Гудель, Мир (Эн-Несири 70), Окампос, Ламела.

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Осасуна Севилья чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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