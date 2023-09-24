Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий Буяльский забил ювилейный мяч за Динамо в УПЛ
Украина. Премьер лига
24 сентября 2023, 00:53 | Обновлено 24 сентября 2023, 01:04
34
1

Виталий Буяльский забил ювилейный мяч за Динамо в УПЛ

Голы хавбека 21 раз становились для киевлян победными

24 сентября 2023, 00:53 | Обновлено 24 сентября 2023, 01:04
34
1
Виталий Буяльский забил ювилейный мяч за Динамо в УПЛ
ФК Динамо. Виталий Буяльский (№ 29)

В матче с ЛНЗ (4:2) Виталий Буяльский забил 50-й мяч за «Динамо» в чемпионатах Украины. Он стал 10-м игроком киевлян, достигшим этого рубежа.

27 раз Буяльский отличился на своем поле и 23 в гостях. В рядах бело-синих Виталий поражал в УПЛ ворота 20 клубов. Чаще других «Ворсклы» – 7 раз, «Зари» – 6, «Александрии», «Львова» – по 5 и «Черноморца» – 4. 21 гол Буяльского оказывался для динамовцев победным, а еще 2 – ничейными.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Виталия Буяльского за Динамо в УПЛ

Гол

Дата

Соперник

Минута

Счет

1-й

01.03.2015

Металлист

79' (2:0)

3:0 (д)

10-й

02.03.2019

Десна

68' (2:0)

2:1 (г)

20-й

07.06.2020

Александрия

83' (5:1)

5:1 (д)

30-й

22.08.2021

Десна

56' (3:0)

4:0 (д)

40-й

23.10.2022

Ворскла

33' (1:0)

1:1 (д)

50-й

23.09.2023

ЛНЗ

77' (3:1)

4:2 (г)

Топ-10 бомбардиров Динамо в чемпионатах Украины

Игрок

Сезоны

Голы

Матчи

Ср. рез.

1.

Сергей РЕБРОВ

1993-2008

113

242

0,47

2.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2008-2024

103

233

0,44

3.

Максим ШАЦКИХ

2009-2009

97

215

0,45

4.

Андрей ШЕВЧЕНКО

1995-2012

83

172

0,48

5.

Виктор ЦЫГАНКОВ

2017-2023

77

156

0,49

6.

Виктор ЛЕОНЕНКО

1992-1997

61

98

0,62

7.

Олег ГУСЕВ

2004-2018

58

296

0,20

8.

Артем МИЛЕВСКИЙ

2003-2013

57

178

0,32

9.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

1997-2008

51

224

0,23

10.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

2013-2024

50

194

0,26

Сезоны обозначены годом их окончания

По теме:
Динамо одержало 50-ю победу в УПЛ под руководством Мирчи Луческу
Владимир БРАЖКО: «Бущан посчитал, что я забил с 32-х метров. Мой рекорд»
Игрок ЛНЗ забил в ворота Динамо на следующий день после смерти отца
цифры и факты Виталий Буяльский Динамо Киев
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. И сразу шедевр! Бражко отличился своим первым голом за Динамо
Футбол | 23 сентября 2023, 13:22 4
ВИДЕО. И сразу шедевр! Бражко отличился своим первым голом за Динамо
ВИДЕО. И сразу шедевр! Бражко отличился своим первым голом за Динамо

Хавбек открыл счет в матче с «ЛНЗ»

ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
Футбол | 23 сентября 2023, 15:37 5
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании

Сумел забить после пенальти

ВИДЕО. Ракицкий получил прямую красную карточку в матче УПЛ
Футбол | 23.09.2023, 19:31
ВИДЕО. Ракицкий получил прямую красную карточку в матче УПЛ
ВИДЕО. Ракицкий получил прямую красную карточку в матче УПЛ
Мирослав СТУПАР: «Нарушение Ракицкого не тянуло на красную карточку»
Футбол | 23.09.2023, 22:51
Мирослав СТУПАР: «Нарушение Ракицкого не тянуло на красную карточку»
Мирослав СТУПАР: «Нарушение Ракицкого не тянуло на красную карточку»
И забивает, и помогает. Довбик оформил ассист в матче чемпионата Испании
Футбол | 23.09.2023, 16:26
И забивает, и помогает. Довбик оформил ассист в матче чемпионата Испании
И забивает, и помогает. Довбик оформил ассист в матче чемпионата Испании
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vladdal
Ярмоленко уже в следующем году забил, Шацких за один 2009-й год наколотил 97 голов.... исправьте, а мой коммент после этого удалите. Спасибо.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Крах защиты. Черноморец поиздевался в гостях над Александрией
Крах защиты. Черноморец поиздевался в гостях над Александрией
22.09.2023, 21:01 46
Футбол
Долгая дорога в милях
Долгая дорога в милях
22.09.2023, 13:55 11
Футбол
Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
22.09.2023, 23:12 5
Футбол
159-я ракетка мира: На моем счету 900 евро. Инвестирую все, что зарабатываю
159-я ракетка мира: На моем счету 900 евро. Инвестирую все, что зарабатываю
22.09.2023, 08:46
Теннис
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
22.09.2023, 10:05 13
Футбол
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
23.09.2023, 17:03 24
Футбол
Таблица коэффициентов. Падение продолжается: Чехия обогнала Украину
Таблица коэффициентов. Падение продолжается: Чехия обогнала Украину
22.09.2023, 16:23 32
Футбол
Купил дом за 11 миллионов, сам ходит в магазин: как обустроился Месси в США
Купил дом за 11 миллионов, сам ходит в магазин: как обустроился Месси в США
22.09.2023, 12:16 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем