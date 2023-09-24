В воскресенье, 24 сентября, состоится матч 8 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют луганская «Зари» и днепровский «Днепр-1».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Украина», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах Униан ТВ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Днепр-1».