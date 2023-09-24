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Украина. Премьер лига
24 сентября 2023, 00:06 | Обновлено 24 сентября 2023, 00:09
111
0

Заря – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 сентября в 15:00 поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги

24 сентября 2023, 00:06 | Обновлено 24 сентября 2023, 00:09
111
0
Заря – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

В воскресенье, 24 сентября, состоится матч 8 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют луганская «Зари» и днепровский «Днепр-1».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Украина», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах Униан ТВ.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Днепр-1».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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