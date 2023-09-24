Украина. Премьер лига24 сентября 2023, 00:06 | Обновлено 24 сентября 2023, 00:09
111
0
Заря – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 сентября в 15:00 поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги
24 сентября 2023, 00:06 | Обновлено 24 сентября 2023, 00:09
111
0
В воскресенье, 24 сентября, состоится матч 8 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют луганская «Зари» и днепровский «Днепр-1».
Поединок пройдет во Львове на стадионе «Украина», стартовый свисток прозвучит в 15:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах Униан ТВ.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Днепр-1».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 сентября 2023, 20:12 13
К построению офсайдных линий есть вопросы
Футбол | 23 сентября 2023, 22:03 0
Смотрите лучшие моменты матча 8-го тура УПЛ
Футбол | 23.09.2023, 19:31
Футбол | 23.09.2023, 16:31
Волейбол | 23.09.2023, 07:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.09.2023, 13:59 24
23.09.2023, 20:59 110
Теннис
23.09.2023, 17:03 24
22.09.2023, 15:20 6
23.09.2023, 07:08 2
22.09.2023, 23:12 5
22.09.2023, 10:05 13