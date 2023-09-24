Украина. Премьер лига24 сентября 2023, 00:05 | Обновлено 24 сентября 2023, 00:09
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Днепр-1
Во Львове состоится матч 8 тура украинской Премьер-лиги
24 сентября 2023, 00:05 | Обновлено 24 сентября 2023, 00:09
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В воскресенье, 24 сентября, состоится матч 8 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют луганская «Зари» и днепровский «Днепр-1».
Поединок пройдет во Львове на стадионе «Украина», стартовый свисток прозвучит в 15:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах Униан ТВ.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Днепр-1».
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