Коэффициент на победу Тоттенхэма в дерби с Арсеналом – самый высокий с 2010

24 сентября состоится матч 6-го тура АПЛ между клубами «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Коэффициент на победу «шпор» – 4.9. Это самые высокие котировки на успех «Тоттенхэма» в дерби с «канонирами» с 2010 года.

Тогда «лилейно-белые» обыграли соперников со счетом 3:2.

На победу «Арсенала» можно поставить с коэффициентом 1.70, ничья расценивается в 4.50.