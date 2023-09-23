Англия23 сентября 2023, 23:25 |
205
0
Коэффициент на победу Тоттенхэма в дерби с Арсеналом – самый высокий с 2010
Тогда «шпоры» обыграли «канониров» со счетом 3:2
23 сентября 2023, 23:25 |
205
0
24 сентября состоится матч 6-го тура АПЛ между клубами «Арсенал» и «Тоттенхэм».
Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.
Коэффициент на победу «шпор» – 4.9. Это самые высокие котировки на успех «Тоттенхэма» в дерби с «канонирами» с 2010 года.
Тогда «лилейно-белые» обыграли соперников со счетом 3:2.
На победу «Арсенала» можно поставить с коэффициентом 1.70, ничья расценивается в 4.50.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Волейбол | 23 сентября 2023, 07:08 2
Со счетом 3:1 украинские волейболистки выиграли у команды Чехии
Футбол | 23 сентября 2023, 19:31 8
Защитник неудачно сыграл в подкате
Футбол | 23.09.2023, 20:59
Футбол | 23.09.2023, 22:03
Футбол | 23.09.2023, 16:26
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.09.2023, 21:01 46
22.09.2023, 00:21 1
22.09.2023, 13:19 37
22.09.2023, 09:20
22.09.2023, 13:55 11
22.09.2023, 10:05 13
22.09.2023, 23:12 5