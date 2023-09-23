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  4. Выше, чем у Эшли Янга. Названа оценка Миколенко за матч Брентфорд – Эвертон
Англия
23 сентября 2023, 22:20 | Обновлено 23 сентября 2023, 22:21
146
0

Выше, чем у Эшли Янга. Названа оценка Миколенко за матч Брентфорд – Эвертон

«Ириски» обыграли соперников со счетом 3:1

23 сентября 2023, 22:20 | Обновлено 23 сентября 2023, 22:21
146
0
Выше, чем у Эшли Янга. Названа оценка Миколенко за матч Брентфорд – Эвертон
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

23 сентября состоялся матч 6-го тура АПЛ между клубами «Брентфорд» и «Эвертон». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «ирисок».

Украинский футболист гостей Виталий Миколенко вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.0 баллов. Интересно, что у опытного 38-летнего английского защитника Эшли Янга, который является партнером Виталия по защите, оценка ниже – 6.3.

Лучшим игроком поединка был признан защитник «Эвертона» Джеймс Тарковски (8.6), который отметился голом и ассистом.

Оценки WhoScored за матч Брентфорд – Эвертон – 1:3

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Джеймс Тарковски Виталий Миколенко лучший игрок WhoScored Эшли Янг Эвертон Брентфорд Брентфорд - Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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