Выше, чем у Эшли Янга. Названа оценка Миколенко за матч Брентфорд – Эвертон
«Ириски» обыграли соперников со счетом 3:1
23 сентября состоялся матч 6-го тура АПЛ между клубами «Брентфорд» и «Эвертон». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «ирисок».
Украинский футболист гостей Виталий Миколенко вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь поединок.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.0 баллов. Интересно, что у опытного 38-летнего английского защитника Эшли Янга, который является партнером Виталия по защите, оценка ниже – 6.3.
Лучшим игроком поединка был признан защитник «Эвертона» Джеймс Тарковски (8.6), который отметился голом и ассистом.
Оценки WhoScored за матч Брентфорд – Эвертон – 1:3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фаны увидели шесть голов
Андрей уже в топ-5 лучших бомбардиров