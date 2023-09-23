Выше, чем у Эшли Янга. Названа оценка Миколенко за матч Брентфорд – Эвертон

23 сентября состоялся матч 6-го тура АПЛ между клубами «Брентфорд» и «Эвертон». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «ирисок».

Украинский футболист гостей Виталий Миколенко вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.0 баллов. Интересно, что у опытного 38-летнего английского защитника Эшли Янга, который является партнером Виталия по защите, оценка ниже – 6.3.

Лучшим игроком поединка был признан защитник «Эвертона» Джеймс Тарковски (8.6), который отметился голом и ассистом.

Оценки WhoScored за матч Брентфорд – Эвертон – 1:3