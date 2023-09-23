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Англия
23 сентября 2023, 21:21 | Обновлено 23 сентября 2023, 21:22
1013
0

ВИДЕО. Схватил за шею. Родри получил прямую красную в выигрышном матче

Теперь испанец пропустит встречу с «Арсеналаом»

23 сентября 2023, 21:21 | Обновлено 23 сентября 2023, 21:22
1013
0
ВИДЕО. Схватил за шею. Родри получил прямую красную в выигрышном матче
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 2:0.

Весь второй тайм команда Пепа Гвардиолы провела в меньшинстве после удаления Родри. Для хавбека это первая красная карточка в карьере.

Родри получил скандальное удаление через 27 секунд после начала второго тайма. Это была прямая красная за то, что испанец схватил за шею Моргана Гиббс-Вайта.

Теперь Родри точно не сыграет против «Арсенала», матч состоится 8 октября.

Видео момента

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Источник Sport.ua
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