Англия23 сентября 2023, 21:21 | Обновлено 23 сентября 2023, 21:22
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ВИДЕО. Схватил за шею. Родри получил прямую красную в выигрышном матче
Теперь испанец пропустит встречу с «Арсеналаом»
23 сентября 2023, 21:21 | Обновлено 23 сентября 2023, 21:22
1013
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«Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 2:0.
Весь второй тайм команда Пепа Гвардиолы провела в меньшинстве после удаления Родри. Для хавбека это первая красная карточка в карьере.
Родри получил скандальное удаление через 27 секунд после начала второго тайма. Это была прямая красная за то, что испанец схватил за шею Моргана Гиббс-Вайта.
Теперь Родри точно не сыграет против «Арсенала», матч состоится 8 октября.
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