ВИДЕО. Схватил за шею. Родри получил прямую красную в выигрышном матче

«Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 2:0.

Весь второй тайм команда Пепа Гвардиолы провела в меньшинстве после удаления Родри. Для хавбека это первая красная карточка в карьере.

Родри получил скандальное удаление через 27 секунд после начала второго тайма. Это была прямая красная за то, что испанец схватил за шею Моргана Гиббс-Вайта.

Теперь Родри точно не сыграет против «Арсенала», матч состоится 8 октября.

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