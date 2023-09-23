Довбик – почти лучший, что у Цыганкова? Оценки украинцев за матч Жироны

23 сентября состоялся матч 6-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Мальорка». Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «жирондинцев».

Украинские футболисты Виктор Цыганков и Артем Довбик вышли в стартом составе хозяев и провели на поле 61 минуту, после чего были заменены на Кристиана Португеса и Кристиана Стуани соответсвенно.

В этом поединке Довбик реализовал 11-метровый, а также отметился ассистом. Цыганков голевыми действиями не отличился.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Довбику оценку в 8.2 баллов. Показатель украинского форварда является третьим лучшим среди всех игроков. Лучшим игроком матча был признан Савио (9.0), на счету которого забитый мяч и голевая передача.

Цыганков получил 6.5 баллов, став вторым худшим игроком «Жироны» с основы наравне с Дэйли Блиндом. Ниже оценка только у вратаря Пауло Гассанигы.

Оценки WhoScored за матч Жирона – Мальорка – 5:3