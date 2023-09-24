Нет Месси и Неймара – нет проблем. ПСЖ стал сильнее с Луисом Энрике

В футболе все меняется удивительно быстро.

В прошлую пятницу (15 сентября) вечером возникли серьезные вопросы о пригодности Луиса Энрике в качестве тренера «ПСЖ». Поражение со счетом 3:2 от «Ниццы», которая глубоко оборонялась и разрывала команду на контратаках, привело к худшему началу сезона – восемь очков в пяти матчах Лиги 1 – с момента покупки клуба катарской компанией Sports Investment в 2011 году.

Однако четыре дня спустя на том же поле «ПСЖ» выглядел комфортно и контролировал игру, когда начал свой очередной поход за титулом в Лиге чемпионов с убедительной победы над дортмундской «Боруссией» со счетом 2:0. Этот результат вывел «ПСЖ» на первое место в группе F после одного тура, а следующим матчем станет встреча 4 октября с «Ньюкаслом», который сыграл вничью 0:0 с «Миланом».

Луис Энрике провел с «ПСЖ» всего шесть официальных матчей, но уже сейчас можно провести параллели между его новой командой и предыдущей, сборной Испании. Обе команды демонстрируют желание играть в доминирующий футбол с высоким процентом владения мячом, но при этом нуждаются во встряске как команды, которые в последние годы только регрессировали.

После поражения в финале Лиги чемпионов 2019/2020 «ПСЖ» пошел на спад, и Луис Энрике, который открыто говорил об «одержимости» клуба этим соревнованием, похоже, пытается построить нечто устойчивое – в отличие от подписания 34-летнего Лионеля Месси два года назад, которое было попыткой вырваться вперед в Европе.

Этот подход «галактикос» с Килианом Мбаппе, Неймаром и Месси в качестве нападающих в схеме 3-4-3 привел к тому, что «ПСЖ» оказался очень уязвимым. «ПСЖ» забивал много голов, но практически ничего не предлагал в обороне, побеждая за счет индивидуального мастерства, а не тактики, и последовательно вылетал из Лиги чемпионов в 1/8 финала.

Прошлый сезон в Лиге 1 стал худшим для «ПСЖ» за последние восемь лет по разнице забитых и пропущенных мячей (хотя команда все равно финишировала с показателем «+49»), а в 38 матчах было пропущено самое большое количество мячей (40) с сезона 2011/2012. Поражение в последнем туре от «Клермона» стало одним из 10 поражений в 28 матчах во всех турнирах во второй половине сезона, после паузы на ЧМ-2022. «ПСЖ» сохранил за собой титул, опередив «Ланс» всего на одно очко – все пять предыдущих чемпионств в Лиге 1 были завоеваны с разрывом не менее чем в 12 очков.

Набранные очки, забитые и пропущенные голы «ПСЖ» по сезонам в Лиге 1:

Однако ситуация может измениться.

После матча во вторник главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич сказал, что «ПСЖ» очень сплочен», что является весомым комплиментом, учитывая, что Луис Энрике все еще определяется со своим оптимальным стартовым составом.

В первых шести матчах Луиса Энрике в стартовый состав команды входили 17 разных игроков, но только шестеро – центральный защитник Милан Шкриньяр, вратарь Джанлуиджи Доннарумма, фланговые защитники Лукас Эрнандес и Ашраф Хакими, а также центральные полузащитники Уоррен Заир-Эмери и Витинья – выходили на поле в каждом матче. Возраст последних трех не превышает 25 лет, а Рандаля Коло Муани Луис Энрике сделал третьим по счету центрфорвардом «ПСЖ» в нынешнем сезоне, ранее выпуская на этой позиции Гонсалу Рамуша и Марко Асенсио в роли ложной девятки.

«Я вижу бесконечный набор возможностей в атаке с этими игроками: все они иностранцы, все молодые, все обладают высоким качеством, разнообразием вариантов», – сказал Луис Энрике после поражения от «Ниццы». «Мы, как тренерский штаб, должны найти оптимальные сочетания, которые позволят игрокам показывать наилучшие результаты, знать, кто из них лучше всего ладит друг с другом на поле».

Эти сочетания начали работать против Дортмунда, который выставил схему 5-3-2 с быстрыми защитниками, чтобы лишить «ПСЖ» пространства, персонально опекать центральных полузащитников и свести на нет скорость Мбаппе и Усмана Дембеле:

Атака «ПСЖ» была построена на сменах позициями, в частности, левый защитник Эрнандес оставался сзади, смещаясь в центр, в то время как на противоположном фланге Хакими выдвигался высоко вперед. Мбаппе играет инсайда, а Витинья оттягивается широко влево. В игре много широких треугольников, а ее форма обычно напоминает 3-2-5.

Против Дортмунда это выглядело так...

А вот пример из первого тайма того, какие детали Луис Энрике прививает команде.

Витинья получает пас вперед от Шкриняра и оказывается под прессингом дортмундской полузащиты. Когда он отдает пас назад Эрнандесу...

...Луис Энрике, находясь в правой из двух технических зон, жестом показывает ему, чтобы тот бежал в коридор для получения ответного паса...

Но он стоит на месте, не оставляя Эрнандесу никаких возможностей для продвижения вперед, и Луис Энрике в итоге выходит из технической зоны, подсказывая центральному полузащитнику.

Оба гола «ПСЖ» стали результатом широких комбинаций справа.

В моменте с пенальти, с которого был открыт счет в начале второго тайма, Хакими отдал пас вперед на Дембеле, сделал забегание, но вингер пошел в дриблинг против Юлиана Рюерсона, пробросив мяч вдоль боковой линии...

Добившись успеха, Дембеле играет в стенку с Хакими, проникая за спину дортмундцам и выходя на опасную позицию...

Мбаппе не успевает забежать в штрафную, и движение Коло Муани оказывается самоотверженным, оттягивая центральных защитников к воротам. Мбаппе неточно бьет, почему-то открываясь для удара левой ногой, а не рабочей правой...

Но мяч попадает в руку Никласа Зюле, и назначается пенальти. Мбаппе его четко исполняет.

Второй гол, состоявшийся через 10 минут, был еще лучше.

У «ПСЖ» медленно строил атаку по левому флангу, отобрав мяч с помощью успешного контрпрессинга, и когда навес Мбаппе не прошел, Витинья оказался на углу штрафной площадки.

Витинья идет в дриблинг, затем отдает передачу на Хакими, и они играют в стенку...

Хакими сохраняет самообладание, прорывается внутрь, усаживает центрального защитника Нико Шлоттербека и пробивает мимо Грегора Кобеля:

«Самое главное в тактическом плане – быть организованным, потому что за мелочи и тактические ошибки соперник может наказать тебя», – сказал после матча полузащитник «ПСЖ» Мануэль Угарте.

В обороне «ПСЖ» сыграл великолепно: ни одного серьезного момента, всего один удар в створ ворот, а 8 из 14 ударов в сторону ворот в исполнении «Боруссии» были нанесены из-за пределов штрафной площади.

Возможно, в этом сезоне у «ПСЖ» еще не все получается в атаке, но контрпрессинг и высокий прессинг работают на полную катушку.

Их средний показатель владения мячом (71,6%) является самым высоким в Лиге 1, но они также занимают второе место по количеству возвратов мяча в высоких позициях (58). Дортмундцы сменили схему 5-3-2 на 4-3-3, а Луис Энрике вновь применил схему прессинга, ориентированную на игроков.

«ПСЖ» совершил семь возвратов мяча в высоких позициях (Дортмунд – только один) – вдвое больше, чем в среднем за матч в двух предыдущих европейских кампаниях, в том числе шесть – в первые 31 минуту игры. Больше было только в двух матчах Лиги чемпионов начиная с сезона 2018/2019 (10 против «Реала» в феврале 2022 года при Маурисио Почеттино и 8 против «Галатасарая» при Томасе Тухеле в декабре 2019 года).

Вот один из примеров, когда Дортмунд пытался проходить прессинг через центр поля.

Заир-Эмери прессингует Матса Хуммельса, и когда тот отдает пас вперед на Юлиана Брандта, центральный защитник «ПСЖ» Шкриньяр давит на него и вынуждает сдедать передачу в одно касание на Эмре Джана. Угарте отбирает мяч у Джана, и на нем фолят.

Смелость такого подхода, особенно против быстрых дортмундцев, видна в той точке, где Угарте получает удар по ногам. Центральный защитник Шкриньяр оказывается практически в атакующей трети «ПСЖ», и они оставляют на линии защиты двух своих игроков против двух соперников...

«Если говорить о результатах, то мы не очень хорошо начали, но везде, где я руководил, было то же самое», – сказал Луис Энрике после игры с «Ниццей». «Я хочу, чтобы мои игроки понимали, как я хочу, чтобы они играли. Я также хочу добиться результатов как можно скорее, но для этого нужно время».

В сезоне 2011/2012 в «Роме», первом клубе во взрослой тренерской карьере Энрике, ему потребовалось шесть матчей, чтобы добиться первой победы, а в сезоне 2013/2014 он одержал всего одну победу в девяти первых матчах с «Сельтой». В конце 2019 года, когда он вернулся к работе со сборной Испании после четырехмесячного перерыва по личным причинам, команда выиграла только три из девяти первых матчей.

В воскресенье «ПСЖ» принимает «Марсель» в первом Le Classique сезона, спустя всего пять дней после победы над Дортмундом – достаточно времени для переоценки перспектив.

Лиам Тарм, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух