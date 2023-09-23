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  4. Игрок ЛНЗ забил в ворота Динамо на следующий день после смерти отца
Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 17:55 |
1232
0

Игрок ЛНЗ забил в ворота Динамо на следующий день после смерти отца

В семье Виталия Бойко произошла трагедия

23 сентября 2023, 17:55 |
1232
0
Игрок ЛНЗ забил в ворота Динамо на следующий день после смерти отца
ФК ЛНЗ. Виталий Бойко

Сегодня черкасский «ЛНЗ» в восьмом туре УПЛ дома проиграл «Динамо» 2:4. Первый гол хозяев на 61-й минуте забил Виталий Бойко.

Как стало известно, Бойко вообще не должен был принимать участие в этом матче. Вчера у него умер отец, и клуб отпустил его к семье.

Однако за несколько часов до игры Виталий сам позвонил и сказал, что готов играть. Он остался в запасе команды Олега Дулуба, однако вышел на замену на 34-й минуте вместо Максима Лопыренка, который получил травму. А на 61-й минуте именно Бойко реализовал пенальти, сравняв счет в матче.

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Виталий Бойко ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Динамо Украинская Премьер-лига
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