Игрок ЛНЗ забил в ворота Динамо на следующий день после смерти отца

Сегодня черкасский «ЛНЗ» в восьмом туре УПЛ дома проиграл «Динамо» 2:4. Первый гол хозяев на 61-й минуте забил Виталий Бойко.

Как стало известно, Бойко вообще не должен был принимать участие в этом матче. Вчера у него умер отец, и клуб отпустил его к семье.

Однако за несколько часов до игры Виталий сам позвонил и сказал, что готов играть. Он остался в запасе команды Олега Дулуба, однако вышел на замену на 34-й минуте вместо Максима Лопыренка, который получил травму. А на 61-й минуте именно Бойко реализовал пенальти, сравняв счет в матче.