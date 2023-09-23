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  4. Владимир ШАРАН: «Замены у Полесья и у нас – небо и земля»
Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 17:29 |
221
0

Владимир ШАРАН: «Замены у Полесья и у нас – небо и земля»

Тренер «Миная» – о поражении от «Полесья»

23 сентября 2023, 17:29 |
221
0
Владимир ШАРАН: «Замены у Полесья и у нас – небо и земля»
ФК Минай. Владимир Шаран

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран прокомментировал поражение 1:2 от «Полесья» в 8-м туре УПЛ:

«У нас были проблемы в опорной зоне. Не могли сыграть Ралюченко и Петько. Молодой Кораблин сыграл неплохо.

Сегодня мне действительно понравилась игра нашей команды, потому что мы превосходили соперника в первом тайме. Однако замены в «Полесье» и у нас – это небо и земля. За счет этого они и дожали нас. Хотя и у нас были моменты сравнять счет.

Сейчас будет тяжелая поездка домой. Половина команды поедет в Сумы на игру на Кубок. А мы будем готовиться дальше».

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Полесье Житомир Минай Полесье - Минай Украинская Премьер-лига Владимир Шаран
Источник УПЛ-ТВ
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