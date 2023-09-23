Владимир ШАРАН: «Замены у Полесья и у нас – небо и земля»

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран прокомментировал поражение 1:2 от «Полесья» в 8-м туре УПЛ:

«У нас были проблемы в опорной зоне. Не могли сыграть Ралюченко и Петько. Молодой Кораблин сыграл неплохо.

Сегодня мне действительно понравилась игра нашей команды, потому что мы превосходили соперника в первом тайме. Однако замены в «Полесье» и у нас – это небо и земля. За счет этого они и дожали нас. Хотя и у нас были моменты сравнять счет.

Сейчас будет тяжелая поездка домой. Половина команды поедет в Сумы на игру на Кубок. А мы будем готовиться дальше».