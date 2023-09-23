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  4. ЭДМАР: «Бычек и Капинус не помогут нам с Колосом»
Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 17:04 |
136
0

ЭДМАР: «Бычек и Капинус не помогут нам с Колосом»

Тренер «Металлиста 1925» – о матче с «Колосом»

23 сентября 2023, 17:04 |
136
0
ЭДМАР: «Бычек и Капинус не помогут нам с Колосом»
ФК Металлист 1925. Эдмар

Главный тренер «Металлиста 1925» Эдмар поделился ожиданиями от матча 8-го тура УПЛ против «Колоса» (24 сентября):

«Колос» – очень хорошо организованная команда. В последнее время играет в жесткий футбол, поэтому мы эту неделю пытались изучать соперника и, как всегда, искали какие-то моменты благодаря которым можно их подловить.

Это будет встреча двух равных команд. Я думаю, что в этом матче, кто будет меньше ошибаться, тот и получит результат. Поэтому постараемся меньше ошибаться.

Из тех игроков, кто находится в лазарете, Бычек и Капинус пока не смогут помочь нам. Но, как мы говорим, наша сила – это коллектив, поэтому все ребята, которые сейчас здоровы, подготовились должным образом. Готовы в полную силу помогать команде. Я думаю, что они достойно покажут себя».

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Эдмар Металлист 1925 Металлист 1925 - Колос Украинская Премьер-лига Дмитрий Капинус Константин Бычек
Источник Sport.ua
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