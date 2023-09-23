Дебют откладывается. Яремчук – вне заявки Валенсии на матч с Альмерией

Сегодня, 23 сентября «Валенсия» в шестом туре испанской Ла Лиги на выезде сыграет с «Альмерией». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Украинский новичок «Валенсии» Роман Яремчук не попал в заявку своей команды на матч. Причины его отсутствия в заявке не известны, информации от какой-либо травме 27-летнего форварда сборной Украины в СМИ не было.

Роман Яремчук перешел в «Валенсию» из «Брюгге» на правах аренды до конца сезона 1 сентября, однако пока не успел дебютировать в составе «Летучий мышей».