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  4. Дебют откладывается. Яремчук – вне заявки Валенсии на матч с Альмерией
Испания
23 сентября 2023, 16:47 |
207
1

Дебют откладывается. Яремчук – вне заявки Валенсии на матч с Альмерией

Украинского форварда не будет даже в запасе

23 сентября 2023, 16:47 |
207
1
Дебют откладывается. Яремчук – вне заявки Валенсии на матч с Альмерией
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Сегодня, 23 сентября «Валенсия» в шестом туре испанской Ла Лиги на выезде сыграет с «Альмерией». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Украинский новичок «Валенсии» Роман Яремчук не попал в заявку своей команды на матч. Причины его отсутствия в заявке не известны, информации от какой-либо травме 27-летнего форварда сборной Украины в СМИ не было.

Роман Яремчук перешел в «Валенсию» из «Брюгге» на правах аренды до конца сезона 1 сентября, однако пока не успел дебютировать в составе «Летучий мышей».

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Валенсия Роман Яремчук Ла Лига Альмерия
Источник ФК Валенсия
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