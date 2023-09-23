Украина. Премьер лига23 сентября 2023, 15:53 |
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Назар ВОЛОШИН: «Динамо немного расслабилось после быстрого гола»
Хавбек «Динамо» Киев – о победе над «ЛНЗ»
23 сентября 2023, 15:53 |
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Полузащитник «Динамо» Киев Назар Волошин прокомментировал победу 4:2 над черкасским «ЛНЗ» в восьмом туре УПЛ:
«Понравилась игра. Интрига была до самого конца. Возможно, мы немного расслабились после быстрого гола. Имели еще моменты, но не реализовали их.
Впоследствии несколько подсели, но сделали замены, адаптировались и добавили темпа. Мы начали быстро переходить в контратаки и уже реализовывать свои моменты».
На 90+4-й минуте Волошин забил четвертый гол «Динамо» в матче с «ЛНЗ».
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Комментарии 1
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В каждом матче расслабляетесь Особенно Сирота (кстати, мне непонятно почему его вместо Попова выпустили). Расслабляйтесь после игры вечером . Разрешаю
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