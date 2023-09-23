Назар ВОЛОШИН: «Динамо немного расслабилось после быстрого гола»

Полузащитник «Динамо» Киев Назар Волошин прокомментировал победу 4:2 над черкасским «ЛНЗ» в восьмом туре УПЛ:

«Понравилась игра. Интрига была до самого конца. Возможно, мы немного расслабились после быстрого гола. Имели еще моменты, но не реализовали их.

Впоследствии несколько подсели, но сделали замены, адаптировались и добавили темпа. Мы начали быстро переходить в контратаки и уже реализовывать свои моменты».

На 90+4-й минуте Волошин забил четвертый гол «Динамо» в матче с «ЛНЗ».