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  4. Назар ВОЛОШИН: «Динамо немного расслабилось после быстрого гола»
Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 15:53 |
306
1

Назар ВОЛОШИН: «Динамо немного расслабилось после быстрого гола»

Хавбек «Динамо» Киев – о победе над «ЛНЗ»

23 сентября 2023, 15:53 |
306
1
Назар ВОЛОШИН: «Динамо немного расслабилось после быстрого гола»
ФК Динамо. Назар Волошин

Полузащитник «Динамо» Киев Назар Волошин прокомментировал победу 4:2 над черкасским «ЛНЗ» в восьмом туре УПЛ:

«Понравилась игра. Интрига была до самого конца. Возможно, мы немного расслабились после быстрого гола. Имели еще моменты, но не реализовали их.

Впоследствии несколько подсели, но сделали замены, адаптировались и добавили темпа. Мы начали быстро переходить в контратаки и уже реализовывать свои моменты».

На 90+4-й минуте Волошин забил четвертый гол «Динамо» в матче с «ЛНЗ».

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Назар Волошин Динамо Киев ЛНЗ - Динамо Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ-ТВ
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Комментарии 1
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DK1961
В каждом матче расслабляетесь Особенно Сирота (кстати, мне непонятно почему его вместо Попова выпустили). Расслабляйтесь после игры вечером . Разрешаю
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