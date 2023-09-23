Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ДУЛУБ: «Доволен игрой на 50%»
Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 15:33 | Обновлено 23 сентября 2023, 15:34
440
0

Олег ДУЛУБ: «Доволен игрой на 50%»

Тренер «ЛНЗ» – о поражении от «Динамо»

23 сентября 2023, 15:33 | Обновлено 23 сентября 2023, 15:34
440
0
Олег ДУЛУБ: «Доволен игрой на 50%»
ФК Львов. Олег Дулуб

Главный тренер черкасского «ЛНЗ» Олег Дулуб прокомментировал домашнее поражение 2:4 от «Динамо» Киев в восьмом туре чемпионата Украины (23 сентября):

«Доволен игрой на 50%. В конце матча мы сделали счет 2:3 и имели еще 3 минуты, чтобы создать что-то еще. Однако снова детские ошибки в опорной зоне.

По Лопыренку, будем разбираться, что с его здоровьем. Похоже, там не повреждение. Врач вечером будет смотреть», – сказал Дулуб в послематчевом комментарии.

По теме:
Ворскла – Кривбасс. Стали известны составы команд
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не проблема подписать игрока в Динамо. Проблема – удержать»
Назар ВОЛОШИН: «Динамо немного расслабилось после быстрого гола»
Олег Дулуб ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Динамо Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ-ТВ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первая победа сборной Украины в олимпийском отборе в Китае
Волейбол | 23 сентября 2023, 07:08 2
Первая победа сборной Украины в олимпийском отборе в Китае
Первая победа сборной Украины в олимпийском отборе в Китае

Со счетом 3:1 украинские волейболистки выиграли у команды Чехии

ВИДЕО. Цыганков привез пенальти в ворота Жироны в матче с Мальоркой
Футбол | 23 сентября 2023, 15:22 0
ВИДЕО. Цыганков привез пенальти в ворота Жироны в матче с Мальоркой
ВИДЕО. Цыганков привез пенальти в ворота Жироны в матче с Мальоркой

Неудачное начало матча для украинца

Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
Футбол | 22.09.2023, 23:12
Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
Источник: игроки Ман Юнайтед злые на клуб за отношение к Де Хеа
Футбол | 22.09.2023, 20:30
Источник: игроки Ман Юнайтед злые на клуб за отношение к Де Хеа
Источник: игроки Ман Юнайтед злые на клуб за отношение к Де Хеа
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
Футбол | 23.09.2023, 15:37
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Число претендентов на олимпийские путевки сократилось вдвое
Число претендентов на олимпийские путевки сократилось вдвое
21.09.2023, 20:01
Волейбол
1-й тур Лиги конференций. Заря делит 2-е место в таблице. Кто стал лидером?
1-й тур Лиги конференций. Заря делит 2-е место в таблице. Кто стал лидером?
22.09.2023, 00:21 1
Футбол
Долгая дорога в милях
Долгая дорога в милях
22.09.2023, 13:55 11
Футбол
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»
21.09.2023, 18:41 17
Футбол
В лидерах – Магучих. Призовые украинцев за сезон Бриллиантовой лиги
В лидерах – Магучих. Призовые украинцев за сезон Бриллиантовой лиги
21.09.2023, 18:40 9
Другие виды
Минус Азаренко. Определены полуфиналистки большого турнира в Гвадалахаре
Минус Азаренко. Определены полуфиналистки большого турнира в Гвадалахаре
22.09.2023, 08:30 1
Теннис
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
23.09.2023, 07:05 1
Волейбол
Таблица коэффициентов. Падение продолжается: Чехия обогнала Украину
Таблица коэффициентов. Падение продолжается: Чехия обогнала Украину
22.09.2023, 16:23 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем