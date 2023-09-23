Украина. Премьер лига23 сентября 2023, 15:33 | Обновлено 23 сентября 2023, 15:34
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Олег ДУЛУБ: «Доволен игрой на 50%»
Тренер «ЛНЗ» – о поражении от «Динамо»
23 сентября 2023, 15:33 | Обновлено 23 сентября 2023, 15:34
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Главный тренер черкасского «ЛНЗ» Олег Дулуб прокомментировал домашнее поражение 2:4 от «Динамо» Киев в восьмом туре чемпионата Украины (23 сентября):
«Доволен игрой на 50%. В конце матча мы сделали счет 2:3 и имели еще 3 минуты, чтобы создать что-то еще. Однако снова детские ошибки в опорной зоне.
По Лопыренку, будем разбираться, что с его здоровьем. Похоже, там не повреждение. Врач вечером будет смотреть», – сказал Дулуб в послематчевом комментарии.
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