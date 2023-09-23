ВИДЕО. Цыганков привез пенальти в ворота Жироны в матче с Мальоркой

Сегодня «Жирона» в матче шестого тура испанской Ла Лиги дома принимает «Мальорку». Матч начался в 15:00 по киевскому времени. В основе «Жироны» на матч вышли два украинских легионера – вингер Виктор Цыганков и форвард Артем Довбик.

Для Цыганкова начало матча получилось крайне неудачным. Уже на третьей минуте он привез пенальти в ворота своей, который реализовал форвард «Мальорки» Ведат Мурики.

После подачи с угла поля Цыганков головой пытался выбить мяч, но тот угодил ему в руку и рефери указал на 11 метров.