Цыганков и Довбик – в основе Жироны на матч с Мальоркой

Сегодня, 23 сентября «Жирона» в матче шестого тура испанской Ла Лиги дома примет «Мальорку». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени.

В основном составе «Жироны» на матч выдут два украинский футболиста – вингер Виктор Цыганков и форвард Артем Довбик.

Состав «Жироны»: Гассанига, Давид Лопес, Эрик Гарсия, Блинд, Ян Коуто, Алеш Гарсия, Эррера, Савио, Цыганков, Иван Мартин, Довбик

В случае победы в этом матче «Жирона» возглавит турнирную таблицу Ла Лиги.