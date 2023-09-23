Цыганков и Довбик – в основе Жироны на матч с Мальоркой
Оба украинца выйдут с первых минут
Сегодня, 23 сентября «Жирона» в матче шестого тура испанской Ла Лиги дома примет «Мальорку». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени.
В основном составе «Жироны» на матч выдут два украинский футболиста – вингер Виктор Цыганков и форвард Артем Довбик.
Состав «Жироны»: Гассанига, Давид Лопес, Эрик Гарсия, Блинд, Ян Коуто, Алеш Гарсия, Эррера, Савио, Цыганков, Иван Мартин, Довбик
В случае победы в этом матче «Жирона» возглавит турнирную таблицу Ла Лиги.
𝐄𝐋 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#GironaRCDMallorca pic.twitter.com/THrTfGrmwV— Girona FC (@GironaFC) September 23, 2023
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