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  4. Цыганков и Довбик – в основе Жироны на матч с Мальоркой
Испания
23 сентября 2023, 13:48 |
469
0

Цыганков и Довбик – в основе Жироны на матч с Мальоркой

Оба украинца выйдут с первых минут

23 сентября 2023, 13:48 |
469
0
Цыганков и Довбик – в основе Жироны на матч с Мальоркой
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Сегодня, 23 сентября «Жирона» в матче шестого тура испанской Ла Лиги дома примет «Мальорку». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени.

В основном составе «Жироны» на матч выдут два украинский футболиста – вингер Виктор Цыганков и форвард Артем Довбик.

Состав «Жироны»: Гассанига, Давид Лопес, Эрик Гарсия, Блинд, Ян Коуто, Алеш Гарсия, Эррера, Савио, Цыганков, Иван Мартин, Довбик

В случае победы в этом матче «Жирона» возглавит турнирную таблицу Ла Лиги.

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Жирона Мальорка Ла Лига Артем Довбик Виктор Цыганков стартовые составы
Источник Sport.ua
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