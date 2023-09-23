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Португалия
23 сентября 2023, 15:01 | Обновлено 23 сентября 2023, 15:02
190
1

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Верю в успех Трубина в Бенфике»

Экс-тренер сборной Украины верит в голкипера

23 сентября 2023, 15:01 | Обновлено 23 сентября 2023, 15:02
190
1
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Верю в успех Трубина в Бенфике»
United24. Андрей Шевченко

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью португальским СМИ оценил перспективы Анатолия Трубина в «Бенфике»:

«Трубин – большой талант, он очень молод как для вратаря. Одна не слишком удачная игра не определит его будущее, и не изменит мое мнение о нем. Главное – это реагировать не ошибки, работать ежедневно с самоотверженностью. И он это сделает.

У него большой потенциал, чтобы достичь вершин! «Бенфика» – очень хороший клуб, великий клуб с богатыми традициями, который развивает игроков. Возможно, с «Зальцбургом» он провел не очень хорошую игру, но у него есть большой потенциал, чтобы зайти очень далеко. Я действительно верю в его успех в «Бенфике».

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Андрей Шевченко Анатолий Трубин Бенфика
Источник A Bola
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