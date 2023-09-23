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  4. Догнал Жуниора Мораеса. У Ярмоленко 103 гола в чемпионатах Украины
Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 15:11 |
1333
6

Догнал Жуниора Мораеса. У Ярмоленко 103 гола в чемпионатах Украины

Андрей уже в топ-5 лучших бомбардиров

23 сентября 2023, 15:11 |
1333
6
Догнал Жуниора Мораеса. У Ярмоленко 103 гола в чемпионатах Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

В матче чемпионата Украины против ЛНЗ лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко оформил гол, который стал для него четвертым в нынешнем сезоне и 103-м в чемпионатах Украины.

Андрей догнал экс-форварда «Металлурга» Донецк, «Шахтера» и «Динамо» Жуниора Мораеса и поднялся в топ-5 лучших бомбардиров в чемпионатах Украины.

Впереди Андрея только Максим Шацких (124), Сергей Ребров (123), Евгений Селезнев (117) и Андрей Воробей (105).

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Viktor Shuper
Даєш перше місце тут! І треба ще Шеву по голам за збірну обігнати!)
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+3
Перець
В принципі все реально,  удачі Андрію
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+3
Fitness.sports
Сборной легче думаю. Там 2 гола.. Хотя у Динамо атакующий стиль, 15 сможет за 2 сезона.
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+1
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Burevestnik
Ярмолі потрібно забити ще 15 голів.   
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+1
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