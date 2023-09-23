Украина. Премьер лига23 сентября 2023, 15:11 |
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6
Догнал Жуниора Мораеса. У Ярмоленко 103 гола в чемпионатах Украины
Андрей уже в топ-5 лучших бомбардиров
23 сентября 2023, 15:11 |
1333
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В матче чемпионата Украины против ЛНЗ лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко оформил гол, который стал для него четвертым в нынешнем сезоне и 103-м в чемпионатах Украины.
Андрей догнал экс-форварда «Металлурга» Донецк, «Шахтера» и «Динамо» Жуниора Мораеса и поднялся в топ-5 лучших бомбардиров в чемпионатах Украины.
Впереди Андрея только Максим Шацких (124), Сергей Ребров (123), Евгений Селезнев (117) и Андрей Воробей (105).
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Комментарии 6
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Даєш перше місце тут! І треба ще Шеву по голам за збірну обігнати!)
В принципі все реально, удачі Андрію
Сборной легче думаю. Там 2 гола.. Хотя у Динамо атакующий стиль, 15 сможет за 2 сезона.
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Ярмолі потрібно забити ще 15 голів.
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