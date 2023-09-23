Догнал Жуниора Мораеса. У Ярмоленко 103 гола в чемпионатах Украины

В матче чемпионата Украины против ЛНЗ лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко оформил гол, который стал для него четвертым в нынешнем сезоне и 103-м в чемпионатах Украины.

Андрей догнал экс-форварда «Металлурга» Донецк, «Шахтера» и «Динамо» Жуниора Мораеса и поднялся в топ-5 лучших бомбардиров в чемпионатах Украины.

Впереди Андрея только Максим Шацких (124), Сергей Ребров (123), Евгений Селезнев (117) и Андрей Воробей (105).