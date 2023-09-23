Италия23 сентября 2023, 14:32 |
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По стопам отца. Хефрен Тюрам может перейти в Ювентус
Туринский клуб нацелился на экс-игрока молодежной сборной Франции
23 сентября 2023, 14:32 |
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«Ювентус» начал переговоры с «Ниццей» по поводу январского трансфера бывшего центрального полузащитника молодежной сборной Франции U-21 Хефрена Тюрама. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Туринский клуб готов предложить за 22-летнего футболиста 30 миллионов евро. Контракт Тюрама рассчитан до лета 2025 года.
Хефрен Тюрам – младший сын легендарного французского защитника Лилиана Тюрама, который выступал за «Ювентус» в 2001 – 2006 годах. Его старший брат Маркус минувшим летом перешел в миланский «Интер».
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