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  4. По стопам отца. Хефрен Тюрам может перейти в Ювентус
Италия
23 сентября 2023, 14:32 |
84
0

По стопам отца. Хефрен Тюрам может перейти в Ювентус

Туринский клуб нацелился на экс-игрока молодежной сборной Франции

23 сентября 2023, 14:32 |
84
0
По стопам отца. Хефрен Тюрам может перейти в Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. Хефрен Тюрам

«Ювентус» начал переговоры с «Ниццей» по поводу январского трансфера бывшего центрального полузащитника молодежной сборной Франции U-21 Хефрена Тюрама. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Туринский клуб готов предложить за 22-летнего футболиста 30 миллионов евро. Контракт Тюрама рассчитан до лета 2025 года.

Хефрен Тюрам – младший сын легендарного французского защитника Лилиана Тюрама, который выступал за «Ювентус» в 2001 – 2006 годах. Его старший брат Маркус минувшим летом перешел в миланский «Интер».

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Ювентус Хефрен Тюрам Ницца трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1
Источник Tuttomercatoweb
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